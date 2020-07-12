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Haberler Pazar Ünlü şeften lezzet şov

Ünlü şeften lezzet şov

Ünlü şeften lezzet şov
Giriş Tarihi: 12.7.2020

GASTRONOMİ turizmi anlamında özellikle son yıllarda ön plana çıkan Urla, yepyeni bir adres ile bu kez lezzet tutkunlarının karşısına çıktı. Övgü Gümüş Bora ve Bertan Akarsu tarafından Urla'ya kazandırılan 'Urla Ceviz' iddialı menüleri ile dikkat çekiyor. İstanbul'un en ünlü şefleri arasında yer alan ve staek house restoranlarda yarattığı farkla dikkat çeken Tahsin Bıçak, lezzeti misafirlerine sunuyor. 11 yıl boyunca Japonya ve Avrupa ülkelerinde edindiği deneyimlerini Urla Ceviz'de aktaran Bıçak, gece canlı müzik eşliğinde şovlarını sürdürüyor. Urla Ceviz ayrıca Fransız tarzı kahvaltısıyla da dikkat çekiyor.

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