Çeşme’de yeni akım: Hafta içi tatil

Yeni normalde birçok kişi tedbir alarak tatil yapıyor. Bu tedbirlerden biri de tatili hafta sonuna çekerek kalabalıktan uzaklaşmak. Otellerde ve pansiyonlarda Cumartesi ve Pazar yaşanan yüzde yüz doluluk oranı artık Pazartesi ve Cuma günlerinde görülüyor.

Çeşme plajları, eğlence mekanları, su sporları, gastronomi üzerine lezzetleri ve yazlıkçıları ile birlikte her yaz yüz binlerce tatilciye ev sahipliği yapıyor. Bu cezbedici yanı ile özellikle yerli turistin olmazsa olmazları arasındaki yerini koruyan Çeşme, pandemi süreci ile birlikte yeni tecrübeleri ve tatil anlayışlarını da keşfetmeye başladı. Daha önceki yıllarda tatilcilerin konaklamak için hafta sonunu tercih ederken bu yaz ise daha çok hafta içini seçmeleri dikkat çekiyor. Tatilcilerin kalabalık olmamasından dolayı tatillerini hafta içine kaydırmasının kendi seçtikleri bir yol olduğunu vurgulayan turizmciler, ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Cumartesi ve Pazar günleri yüzde yüz olan doluluk oranları artık Pazar ve Cuma gününe kaydı.



TEDBİRLER ÇOK SIKI

Çeşme'deki birçok otel, bu tüketici eğilimi üzerine göre de hareket ettiklerini belirtti. Pandemi süreci ile birlikte büyük otel ve tecrübeli işletmelerin belli standartları uyguladıklarını yeni tedbirleri de üstüne eklediklerini dile getiren Aria Hotel Genel Müdürü Yakup Karakoç, "Türk turizm bileşenleri zaten tecrübe sahibi bizler de hem misafirlerin taleplerini hem de tedbirlerimizi ona göre belirledik. Bu süreçte yeni tecrübeler edinip gereğini yaptık. Biz hazırız" diye konuştu.