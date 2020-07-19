Dükkanı kapatıp ‘Karavan’la müzik yolculuğuna çıktı

İzmirli genç yorumcu ve besteci Aysemen, iş yaşamına Alsancak'ta bir makarna restoranı açarak başlasa da çocukluğundan bu yana içinde olan müzik aşkından hiç vazgeçmedi. Restoran ve müzik arasında mekik dokuyan Aysemen, pandemi sürecinde kısıtlamalar başlayınca, ilk aşkı olan müziğe koştu. Restoranını kapatan ve 3 aylık süreç içerisinde besteler yapan Aysemen, kısıtlamalar kalktığında ise stüdyoya girdi. Genç müzisyen, single çalışması 'Karavan' ile müzik severlerin karşısına çıktı. Bu sürecin dünyayı kötü etkilediğine dikkat çeken Aysemen, "Ancak benim için tam bir karar noktası oldu. Karavan ile dijital platformlarda yer aldım binlerce dinleme beni mutlu etti.



Z KUŞAĞINA DİNLETİYORUM

Yaptığı şarkıların belli bir kalıba ait olmadığını belirten Aysemen, Z kuşağı olarak adlandırılan çocuklar ve gençlerin beğenilerinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Aysemen, "Artık dünya kadar müzik beğenileri de çok değişti. Yeni türler çıktı, iki ayrı müzik türü bir potada harmanlanıyor. Bu durumda işte Z kuşağı denilen kitle artık belirleyici. Ben bestelerimi yapınca çevremdeki o yaş kuşağına dinletiyor ve önerilerini dikkate alıyorum. 'Olumlu etkisi oluyor mu?' diye sorarsanız cevabım kesinlikle 'evet' olur" diye konuştu.





ARTIK DAHA HÜZÜNLÜ

İnsanların eğlenceli müzikler kadar içlerindeki acıya karşılık veren şarkılara da tutkun olduklarını ifade eden Aysemen, "Karavan zaten içimizi ferahlatan, pandemi sürecinde ruhumuzu okşayan bir şarkı. Şimdi ise biraz daha hüzünlü şarkılar yaptım" dedi. Müzikle dolu bir yaşamı olduğunu da sözlerenie ekleyen Aysemen, artık emin adımlarla yola devam edeceğini, "Ben 27 yaşındayım. İlkokulda müzik korosuna girmemin ardından, Sevda Aydan'dan şan eğitimi aldım. Bu sayede opera ve caz müziğe hayran oldum. Herhangi bir müzik dalına ait hissetmiyorum. Müziğimi bir kalıba sıkıştırmak istemiyorum çünkü. İçimden gelen her tınıyı seslendirebilirim. İzmir'de birçok yerde sahne aldım. Şimdi yolumu çizdim, binlerce insanı Karavan'a davet ettim onlarla bu şarkım sayesinde yolculuğa çıktım. Serüven başladı Aysemen geliyor" sözleriyle anlattı.