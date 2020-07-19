Makyajla uyumamak için çok sebebiniz var

Makyaj hala birçok kadının günlük rutininin önemli bir parçası. Ancak, makyajın geride bıraktığı kalıntılar zararlıdır. Pek çok insan makyajlarını temizlemeden uyumanın zararsız bir alışkanlık olduğunu düşünse de bu durum noktalar ve akne gibi cilt lekelerinin ortaya çıkmasına neden olabilir



● Cildiniz nefes alır Makyaj bileşenleri cildinizin doğru bir şekilde tamir edilmesini engeller. Her gece makyajınızı çıkarmak cildinizi yabancı maddelerden kurtarmanın anahtarıdır. Bunu fark etmek her zaman mümkün olmasa da, cildinizin hücresel oksijenasyon sürecine müdahale edebilecek bir atık birikimi gerçekleşir.



● Erken yaşlanmayı engeller Makyaj malzemelerindeki kimyasal bileşenlerin partikülleri cilt sağlığınızı negatif yönde etkileyebilir. Eğer uyumadan önce makyajınızı çıkarmazsanız bu partiküller gözeneklerinizi tıkar ve yaşlanmayı hızlandırır. Temiz bir cilt ile uyumak gereklidir, çünkü vücudunuz deri hücrelerini gece yeniler.



● Akne ile savaşır Akne oluşumunu etkileyen birçok faktör olduğu doğrudur. Ancak, bunu tedavi etmek için cildinizi temiz tutmanız gerekir. Yüzünüzü temizlemek bu durumun semptomlarının kötüleşmesini engeller çünkü yüzünüzde biriken yabancı maddeleri uzaklaştırır.



● Göz altı morluklarını engeller Göz makyajı genellikle gözlerinizin etrafındaki koyulaşmayı arttıran partiküller bırakır. Bundan dolayı, yatağa makyajınızı çıkarmadan gitmek göz altı morluklarını kötüleştirebilir. Eğer birkaç dakika ayırıp rimelinizi ve farınızı temizlerseniz, yüzünüzün daha zinde ve genç göründüğünü fark edeceksiniz.



● Cildiniz daha aydınlık görünür Makyajınızı çıkarmadığınızda cildinizin daha mat ve kuru göründüğünü fark edebilirsiniz.



● Kirpiklerinizin kırılmasını engellersiniz Rimel kalıntıları dehidrasyona ve kıl foliküllerinin zayıflamasına yol açabilir. Bundan dolayı, uyumadan önce makyajlarını çıkarmayan insanlar genellikle kırılgan kirpiklere sahip olurlar. Bunan kaçınmak için kirpiklerinizi uygun bir ürün ile temizlemeniz gereklidir.



● Dudaklarınız çatlamaz Dudaklarınızın etrafındaki cilt yüzünüzün diğer yerlerindeki cilde kıyasla daha hassastır. Bundan dolayı nemli ve sağlıklı kalmak için ekstra bakıma ihtiyaç duyar. Eğer makyajınızı çıkarmazsanız dudaklarınız nemlerini kaybeder ve genellikle kuru ve çatlamış görünürler.

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