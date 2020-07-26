Deneyselden yerele Alaçatı mutfağı

Büyük ve zorlu bir sınav verdiğimiz pandemi süreci, hepimize sağlıklı beslenmenin önemini hatırlattı. Uzun süredir deneysel mutfağıyla konuşulan Alaçatı da rota değiştirdi. Artık insanlar koca tabak içinde minik bir et ve süslemeler görmek istemiyor. Bunun yerine doyurucu ve sağlıklı beslenmeyi tercih ediyor. Mutfaktaki rotası "Tarladan sofraya" olan Alavya'nın deneyimli şefi Hüseyin Pancar, yerli üretimin lezzetinin hiçbir şeyde olmadığını söylerken en güzel deneysel mutfağın da yine yerelde olduğunu belirtiyor. Acı biber reçeli de bunun en güzel örneklerinden. Türk gastronomi dünyasına yön veren Alaçatı mutfağının yeni rotasını anlatan Pancar, "Artık minimalist sunum kalmadı. Yeni trend doğallık ve sadelik" dedi. İşte mutfağımızın yeni rotası:



- Alaçatı lezzet konusunda başı çeken bir yer. Gurme yolculuğunu nasıl görüyorsunuz? Aslında bu yolculuğu biraz da talepler yönlendiriyor. Ancak şeflerin bu yönlendirmede, kişisel tercihleri çok önemli. Alaçatı yeniliklere çok açık bir lokasyon. O yüzden deneysel mutfakta oldukça önemli yol alındı. Ancak insanların talepleri artık değişiyor.



ESKİYE DÖNÜŞ

● Nasıl bir değişimden bahsediyoruz? Alaçatı, mekan şıklığı kaygılarından, özellikli ve deneysel yemek sunma çabasına doğru kaymıştı. Ancak artık insanlar koca bir tabak, içine minik bir et, yanına da bir damla süs konulmuş tabaklardan keyif almıyor.



● Artık insanlar tabağında neler görmek istiyor? Bana sorarsanız insanlar artık doğallık istiyor. Önünüze gelen yemeğin, tarladan sofraya nasıl taşındığını görmek istiyor. Geçmişimiz tarla, geleceğimiz de öyle olacak.





● Yani eskiye dönüş mü var? Evet kesinlikle öyle. Yavaş yavaş eski sağlıklı yaşantımıza dönüyoruz. Minimalist sunumlar kalmadı artık. Bir tabağa 200 gram et koyacağına, 150 gram et koyup yanına sebze koyarsan daha çok hora geçiyor. Çünkü, insanlar doyurucu aynı zamanda da sağlıklı tabaklar istiyor.



DOĞALLIK VE SADELİK

● Ama bu bir anlamda yeniliklere kapanmak anlamına da gelmez mi? Eğer mutfakta yeni lezzetleri denemezseniz, zaten orası mutfak olmaktan çıkar. O yüzden yenilik hep olmalı. Ama geleneksel lezzetin içinde de yenilikler yapabilirsiniz. Doğallıktan ödün vermediğiniz sürece bu yenilikler sofraya güzellik katar. Örneğin acı biber reçelimiz böyle bir yenilik.



ACI TATLI DENGESİ

● Hem acı hem tatlı mı? Evet hem acı hem tatlı. Bu reçeli yaparken kullanılan biberler çok önemli. Acılık ve şeker dengeli olmalı.



● Bu tadın en yakıştığı yemek hangisi? Balıkla, etle, köfteyle ve yumurtayla harika uyumlu bir tat.



Nihan YARKENT İNCE