Yağ hücreleri alınsa da düzenli beslenme şart

● Liposuction (yağ aldırma) sonrası yeniden yağlanma olur mu? Vücut kontürünü düzeltme/şekillendirme amaçlı yapılan bölgesel yağ emme işleminin (liposuction) sonucu büyük oranda kalıcılık gösterir. İşlem yapılan alanda yağ hücreleri büyük oranlarda alındığı için ufak tefek kilo alımları görüntüyü pek değiştirmemektedir. Yani aşırı kalori alımı sonucu depo edilecek yağ hücreleri uzaklaştırılmış olduğu için ufak kilo değişimleri, nihai görüntüyü pek etkilemiyor. Yine de fazla kilo alımı gerçekleşir ise vücut, aldığı yağları depolamak için kendine farklı anatomik bölgeler arıyor. Bu nedenle liposuction işlemi gerçekleştirilen her hastaya, işlem sonrası dengeli ve düzenli beslenme modelini bir yaşam biçimi haline getirmelerini öğütlüyoruz. Uzun ve kalıcı bir biçimde istenilen vücut hatlarını korumak ancak bu şekilde mümkün olabiliyor.





Karın germe, çocuk planlaması bittikten sonra yaptırılmalı

Karın germe ameliyatı olan kadınlar hamile kalabilirler mi? Gebelik esnasında karın içi hacmi aşırı arttığı için karın duvarı kasları ve cildinde aşırı bir gevşeme ve esneme yaşanır. Karın ön duvarı kasları genellikle yanlara doğru genişler, karın cildinde bollaşma ve gözle görünür çatlaklar meydana gelir. Karın germe (abdominoplasti) ameliyatı ile birlikte cilt fazlalığı giderilir, gevşemiş olan karın ön duvarı kasları sıkılaştırılır ve eski gerginliğine kavuşturulur. Bu işlemler neticesinde hasta gebelik öncesi karın şekline geri döndürülür. Birçok cerrah, karın germe ameliyatını yapmak için gebelik planlamasını yapmış bitirmiş hastaları tercih eder. Gebelik ile karın hacminin tekrar artması ile yapılan karın estetiği işleminin sonucu bozulmaktadır. Sıklıkla karın germe ameliyatı sonrası en az 2 yıl hastanın gebe kalmaması istenir. İki yıldan sonra gebe kalmak isteyen bayanlar için bir sakınca yoktur denebilir.



1 haftada günlük yaşama dönmek mümkün

● Meme estetiği sonrası işe dönüş süresi kaç gündür? Meme estetiği, hastanın vücut tipine ve memenin mevcut yapısına göre protez ile büyütme, dikleştirme, dikleştirme ile büyütme, veya meme küçültme şeklinde birkaç şekilde yapılmaktadır. Çok büyük olasılık ile meme estetiği ameliyatı sonrası ertesi gün hastalar taburcu edilmektedir. Hastalara en az 3-4 gün evlerinde istirahat etmesini öneriyoruz. Her ne ameliyat olmuş olursa olsun genellikle 1. haftada hastalar gündelik basit işlerine ve sosyal hayatlarına geri dönebilmektedir. Ancak performans gerektiren ağır iş ve ağır egzersizler için en az 1 ay beklemek gerekmektedir.