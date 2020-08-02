Kurban Bayramı’nda üzülmeyin

BURCU ILGIN SORUYOR ÖNDER KARAASLAN VE OSMAN TAN YANITLIYOR



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Önder Karaaslan ve Op. Dr. Osman Tan güzellikle ile estetikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor.



Kurban bayramında acemi kasapların el yaralanmalari nedeniyle acil servisleri doldurduğunu haberlerden her zaman duyarız. Pek önemsemediğimiz ve küçük kesiler diye düşündüğümüz el yaralanmaları sanılanın aksine hastalarda ömür boyu kalıcı sekellere neden olabiliyor.

PLASTİK CERRAHİ VE ORTOPEDİ GÖRMELİ

● El yaralanmaları hangi uzmanlık dalının sorumluluğundadır?

El yaralanmaları denildiğinde yüzeysel cilt kesilerinden, damar, sinir, tendon hatta kemik yapılarının hasarlanmasına kadar geniş bir alan anlaşılmalıdır. El yaralanmalarına multidisipliner yaklaşım sağlamak ve birçok uzmanlık dalıyla birlikte değerlendirmek en uygunu olacaktır. Acil serviste hastayı ilk değerlendiren acil servis uzmanı tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta, plastik cerrahi ve ortopedi uzmanları tarafından ayrıntılı olarak tekrar değerlendirilmelidir.

ORGAN KAYBI YAŞANABİLİR

● El yaralanmalarında en tehlikeli durum nedir? Acemi kasaplar zaman zaman parmakların tamamen kopmasına neden olabilecek yaralanmalar yaşayabilmektedir. Ekstremite yaralanmalarında organ kaybı ihtimali ve ömür boyu eksik ekstremiteyle yaşama ihtimali nedeniyle en ağır travma ampütasyondur.

YIKAYIP POŞETLE BUZUN ARASINA KOYUN

● Parmak kopması durumunda nasıl davranmak gerekir?

Kesilen veya kopan parça eğer kirlenmişse yıkanmalı ve temiz bir poşet içerisine koyulup hava almayacak şekilde bağlanmalıdır. Sonrasında kopan parçanın olduğu poşet buz dolu başka bir kaba koyulmalıdır. Kalan kısımdaki kanamayı durdurmak için çoğunlukla temiz bir bez ile baskı yapmak yeterli olacaktır.

72 SAAT ŞANSI VAR

● Ekstremite kopmalarında sağlık kuruluşuna ne zaman başvurulmalıdır?

Ekstremite kopması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde başvuru yapılmalı ve tedavi sürecinin başlaması sağlanmalıdır. Parmak kopmalarinda literatürde 72 saate kadar başarılı onarımlar bildirilirken, kaslardan yoğun olan ön kol ve kol bölgesi kopmalarında 3-6 saatten sonra başarı şansı giderek azalmaktadır.

ERKEN VE DOĞRU MÜDAHALE ÖNEMLİ

● Yerine dikilen uzuvlar eskisi gibi işlev görebilir mi?

Kesilerin seviyesi, yaralanmanın şekli, temiz ya da kirli bir yaralanma olması başarı şansını etkileyen faktörlerdir. Ne kadar erken sağlık kuruluşuna başvurulursa başarı şansı o nedenli yüksek olacaktır. Onarımı yapan plastik cerrahi uzmanının mikro cerrahi alanında da tecrübeli olması, fonksiyonlarınızın geri dönüşü açısından oldukça önemli diğer bir konudur.