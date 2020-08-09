Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

YAZIN EN POPÜLER UYGULAMA DUDAK DOLGUSU

● Yaz aylarında dolgu uygulamalarından en çok hangisi tercih ediliyor? Dolgu uygulamaları günümüzde oldukça konforlu ve etkilerinin hemen görülebilmesi nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Dolgu uygulamaları içerisinde en sık dudak dolgusu tercih ediliyor diyebiliriz. Tüm dünyada olduğu gibi İzmir'de de dudak dolgusu en sık tercih edilen dolgu uygulaması.



DUDAK KAYBEDİLEBİLİR

● Basında dudak dolgusu sonrası problemler yaşayan insanları sıklıkla görüyoruz, var mı böyle bir ihtimal? Dudak dolgusu sonrası olumsuzluklar yaşama olasılığı uygulamayı yapan kişilerin uzman olmaması ve kullanılan malzemelerin uygunsuzluğu nedeniyle oldukça yüksek olabiliyor. Ne yazık ki arkadaş tavsiyesi ve fiyat uygunluğu nedeniyle plastik cerrahi ya da dermatoloji uzmanları dışında kişilere başvurular nedeniyle problemler yaşayan insanları görüyor ve onların problemlerini gidermekle ciddi zaman harcamak zorunda kalabiliyoruz.



● Peki dolgu uygulaması bu kadar ciddi bir iş midir, sadece dudağa enjeksiyon yapılmıyor mu? Sanıldığının aksine dudak dolgusu ve diğer dolgu uygulamaları hiç de masum işlemler değil. Daha çarpıcı olmak gerekirse dudak dolgusu sonrası dudağınızın bir kısmını kaybetme olasılığınız bile olabilir.



ÖRNEKLERİ GÖRMEK YOL GÖSTERİCİ

● Biz hiç böyle bilmiyorduk; nelere dikkat etmek lazım? Öncelikle uygulamayı yapan doktorun uzmanlık alanı sorgulanmalı. Bir sonraki adım kullanılan malzemenin ne olduğu ve işlem sonrası bununla ilgili bir belge ya da ürünü gösteren bir barkod verilmesi istenmesi olmalıdır. Daha önce yapılan uygulamaların örneklerinin gösterilmesini istemek ve gösterilen fotoğrafların hangi şartlarda çekildiğine dikkat etmek de işlemi yapacak kişinin bu alanda yetkin olup olmadığını anlamak için yardımcı olacaktır.



GERİ DÖNÜŞÜ MÜMKÜN MALZEME KULLANILMALI

Peki dolguyu yaptırdık ve sonucu beğenmedik, geri dönüşü var mı? Dudak dolgusu işleminde tecrübesi yeterli, hastasını dinleyen ve beklentilerini anlayan bir plastik cerrah ile yola çıktığınızda mutsuz olma olasılığınız oldukça düşüktür. Ancak oldu da beklentiniz karşılanmadı ve mutsuzluk meydan geldi. Burada kullanılan malzemenin ne olduğunu bilmek çok önemli. Biz geri dönüşü mümkün, sonrasında eritip yok edebileceğimiz dolgu malzemelerini tercih ediyoruz.



FİYAT DEĞİL SAĞLIK ÖNEMLİ OLMALI

● Peki dudak dolgusu fiyatları İzmir'de çok mu pahalı ki insanlar uzman kişiler dışında arayışa giriyor? Dudak dolgusu fiyatları kullanılan malzeme miktarı ve ürün kalitesine bir de bu ürünü uygulayan kişinin tecrübesine göre değişiyor. Çok ucuza yapılan uygulamalarda mutlaka bir eksiklik olduğu ve ileride problem yaşama ihtimali bulunduğu akıldan çıkarılmamalı. Dolgu sonrası yaşanan olumsuzlukların düzeltilmesinin hem daha zor hem de çok daha maliyetli olduğu düşünülürse dudak dolgusu yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapmak gerektiğini bilmek gerekir.



DUDAK DOLGUSUNUN ETKİSİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Dudak hareketli olduğu için kişiden kişiye değişmekle birlikte dudak dolgusu etkisi ortalama 9-12 ay sürmektedir.



KALICI DOLGUYU TAVSİYE ETMİYORUZ

● Peki kalıcı dudak dolgusu yok mu? Dudak dolgusu olarak kalıcı materyalleri uzun dönemdeki riskleri nedeniyle tercih etmiyoruz. Kalıcı dudak protezleri var ama bunların riskleriyle ve olası kullanım zorluklarıyla ilgili hastayı bilgilendirmek gerekir. Zaten yeterli bilgilendirme yapıldığında hastaların büyük çoğunluğu geçici dolguları tercih ediyorlar.