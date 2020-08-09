Detoks etkili 3 yaz besini

KARPUZ: Karpuzun ağırlığının yüzde 94'ü sudur. Dolayısıyla bu sıcak havalar için en nemlendirici ve doyurucu gıdalardandır. Vücutta toksik madde birikimine engel olur, sindirim sistemine destektir ve cilt dostudur. Karpuzu çok abartmadan smoothie şeklinde, buz ile birleştirerek froozen olarak, salatalara malzeme olarak veya peynir ara öğün olarak kullanabilirsiniz.



SEMİZOTU: Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz semizotu yorgunluk, halsizlik, depresyon ve cilde oldukça faydalıdır. Semizotunun salatasını yapabilir, yoğurt ve naneyle birleştirip cacık haline getirebilir, 2 yemek kaşığı yağ ekleyip yemeğini pişirebilir veya çorbasını yapabilirsiniz.



NANE: Nane sindirim ve metabolizmayı hızlandıran, hazımsızlığı hafifleten, mideyi yatıştıran harika bir yeşilliktir. Ayrıca yüksek antioksidan içeriği ile serbest radikallerin vücuttan dışarı atılmasına destek olur. Naneyi yaz aylarında salatalarınıza ekleyebilir, detoks suları hazırlayabilir, smoothielerinizi tatlandırabilirsiniz.