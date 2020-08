İlginç renkli ve geleneksel

MALTA'DA DÜZENLENEN GELENEKSEL YAĞLI DİREK TURNUVASI

Koruyucu Aziz St Julian the Hospitaller adına 200 yıldır düzenlenen festivalde 16 metre uzunluğundaki direk yağlanıyor. Katılımcılar bu direğe tırmanarak direğin ucundaki 3 farklı bayraktan birini yakalamaya çalışıyor. Ayrıca yarışmaya katılmak için festivalin organizasyonuna yardımcı olmak ve iş gücü sağlamak şart. Genellikle küçük yaralanmalarla atlatılan festivalde, dengesini sağlayamayan yarışmacılar kendilerini Akdeniz sularına bırakıyor.



TAKANAKUY DÖVÜŞ FESTİVALİ

DÜNYANIN en ilginç festivallerinden biri de Peru'nun Chumbivilcas şehrinde düzenleniyor. Keçuva dilinde "kan kaynadığında" gibi bir anlam ifade eden Takanakuy festivalinde katılımcılar maske takarak diğer katılımcılarla dövüşüyor. Hakemlerin de yer aldığı festivalde amaç stresten ve sıkıntılardan arınıp ruhu temizlemek. Festivalde kimin kimle dövüşeceği de belirli bir sistemle tayin edilmiyor. Yani herkes herkesle dövüşebilir. İlk başlarda yalnızca erkeklerin katıldığı festivale artık her yaştan kadın ve erkek katılabiliyor.



TAYLAND'TA DÜZENLENEN MAYMUN BÜFESİ FESTİVALİ

NE MUTLU ki bu festival insanlar için değil hayvanlar için düzenleniyor. Yaklaşık 2-3 bin kadar maymuna ev sahipliği yapan Lopburi şehrinde düzenlenen festivalde, yaklaşık 4 ton ağırlığında meyve, sebze, şekerleme barındıran ziyafet sofrası kuruluyor. Gençlerin maymun kostümleri giyerek çeşitli danslar sergiledikleri festival, renkli görüntülere de sahne oluyor.



ÇİN'DE DÜZENLENEN DRAGON BOAT FESTİVALİ

2009 yılında Unesco tarafından Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesine dahil edilen ve her yıl düzenlenen festival, 2000 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Çin'de resmi tatil olarak kabul edilen festivalde yarışmacılar, ağaçtan yapılmış teknelerle yarışıyor. Zonzi adı verilen yapışkan pirinçli hamur da festivalin geleneksel lezzetleri arasında.



SIRBİSTAN'DA DÜZENLENEN ORTA ÇAĞ FESTİVALİ

Avrupa'nın her yerinden gelen erkekler ve tek bir kadın savaşçı, Orta Çağ'a ait bir manastırın önünde, yüzyıllar öncesinde geliştirilen yöntemlerle savaşıyor. Festivalde savaşan tek kadın, Hırvatistanlı Neda, Reuters'a yaptığı açıklamada festivalin onun için anti-stres terapisi olduğundan bahsediyor. Festivale katılanlar savaş aletlerini incelebiliyor, 14. yüzyılda Sırbistan'da mevcut olan gıdaların aynılarıyla yapılmış yemeklerden yiyebiliyorlar.



İNGİLTERE'DE DÜZENLENEN PEYNİR YUVARLAMA FESTİVALİ

1800'LÜ yıllara dayanan bir maziye sahip festivalde 4 kiloluk bir peynir, dik yokuştan aşağı bırakılıyor. 100 km hızı aşan peyniri yakalamak neredeyse imkansız. Kazanan yarışmacıya ödül olarak verilen peyniri kazanmak için yarışı ilk tamamlamanız yeterli. Her yıl düzenlenen festival, renkli sahneleriyle Gloucestershire'in turizmine katkıda bulunuyor ve katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşatıyor.



JAPON SUMO GÜREŞİ FESTİVALİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tur-nuvada ringe giren kadın sağlıkçı-ların, geleneklere uymadığı gerek-çesiyle, ringten indirilmesiyle gündeme gelen festival, hem tarih-sel olarak büyük anlam ifade edi-yor hem de renkli sahneleriyle katı-lımcıları büyülüyor. Her yaştan katılımcıya sahip festivalin yöneti-minin, yaşanan olay için özür dile-diğini de belirtmekte fayda var.