Modanın temel kuralları evinizde

KATMANLARDAN FAYDALANIN

Farklı desen ve renkteki kumaşları üst üste katmanlar halinde kullanmak son yıllarda sıkça kullanılan bir moda stili. Tabi ki aynı yöntem dekorasyonda da kullanılıyor. Eğer farklı ve çılgın tasarımlardan hoşlanan renkli bir kişiliğe sahipseniz bu stili evinizde de uygulayabilirsiniz. Rastgele bir araya getirilen parçalardan oluşmuş izlenimi veren bu stilin aslında bazı kuralları var. Duvarlarınızda kullanacağınız rengi seçtikten sonra, iki adet geometrik ve küçük desenli baskı (ince çizgili, katı motifli), bir geleneksel ve büyük desenli baskı (balıksırtı, şal deseni, hayvan motifleri) ve son olarak bir koyu renkli baskı seçmelisiniz. Bu yöntemle gözün oda içerisinde hareket etmesini sağlayan, ilgi çekici bir dekorasyon oluştururken, mekanda bütünlüğü de sağlayabilirsiniz



BÜYÜLEYİCİ BİR DOKUNUŞ EKLEYİN

HER kadın, sıradan bir kıyafeti kırmızı bir ruj ile tamamlamanın gerçek bir son dokunuş olduğunu bilir. Bu ev dekorasyonu için de geçerlidir. Orta sehpa üzerine ekleyeceğiniz iddialı metal bir dekor ile salonunuza parıltılı bir son dokunuş katabilirsiniz. Veya art deco esintili aynalı bir konsol, şık bir avize ya da stil sahibi bir duvar kağıdı ile mekanınıza büyüleyici bir odak noktası ekleyebilirsiniz.



KALİTEYE YATIRIM YAPIN

MODASI çabucak geçecek, malzeme kalitesi düşük olan bir şeye sırf 'özel tasarım' diye servet harcamak ne kadar mantıksızsa; yıllarca kullanacağınız, yaşam kalitenizi artıracak ve fark yaratacak parçalara yatırım yapmanız da bir o kadar mantıklı olacaktır. Her iki durumda da bütçenize katkı sağlamış olursunuz.



RESMİ MEKANLARDA GÜNLÜK OBJELER KULLANIN

Giyim tarzınızda çiçek desenli botlarla resmi bir deri ceketi eşleştirmeyi seven biriyseniz, bunun ev dekorasyonu için nasıl bir etki yapabileceğini tahmin edersiniz. Resmi bir yemek odasındaki görkemli duvar kağıdı ile birlikte modern plastik cam sandalyeleri veya mutfak zemininde yer alan soluk renk oryantal desenli bir halıyı düşünün. Hatta daha da ileri gidip çiftlik evi tarzı banyonuza kristal bir avize asın. Bu beklenmedik objeler ile sürpriz dolu, sanatsal ve ilgi çekici mekanlar yaratmak çok kolay.



ABARTIDAN UZAK DURUN

Makyajla ilgili herkesin bildiği eski bir kural; "İddialı bir göz makyajı yaptıysanız hafif bir ruj kullanın, iddialı bir ruj sürdüyseniz sade bir göz makyajı tercih edin" der. Dekorasyon yaparken de aynı şekilde, odanın her yerini cesur parçalarla doldurmaya çalışmayın, tek bir yıldız obje seçin. Diğer bir deyişle, tasarımınızda neyi ön plana çıkarmak istediğinize karar verin.



DOKULARI KARIŞTIRIN

Kaba bir süveterin altına giyilen ipek bir kumaşın verdiği rahat ve zarif görünüm gibi mekanınızda da farklı dokuları bir arada kullanarak stil sahibi mekanlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, havalı bir deri koltuk üzerine atacağınız örgü battaniye ve şık parlak kadife yastıklar gibi farklı kalınlık ve dokudaki kumaşları bir arada kullanabilirsiniz. Örneğin, farklı dokularda duvar kağıdı ile duvarlarınızı kaplayabilir veya mermer bir lamba ve hasır bir sepet gibi farklı materyallerdeki aksesuarlarla evinizi dekore edebilirsiniz.



İŞLEVSELLİK VE RAHATLIK

Sırf çok güzel olduğu için satın alıp tüm gecenizi mahveden bir çift rahatsız topuklu ayakkabı veya hiçbir kıyafetinizle uymadığı için giyemediğiniz, gardırobunuzda etiketiyle bekleyen kıyafetleriniz gibi mobilyalarınızı seçerken işlevselliği ve konforu asla göz ardı etmemelisiniz. Rahatça gömülüp oturamadıktan sonra dünyanın en güzel koltuğuna sahip olmanın pek bir önemi olmayacaktır.

Melih DEMİRTAŞ