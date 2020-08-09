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Haberler Pazar Pandeminin gölgesinde

Pandeminin gölgesinde

YEMEK kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. birincil turistik amaç olan “gezi” dışındaki ikinci önemli etken gastronomidir. Günümüzde bilinçli tüketicilerin artmasıyla, sağlıklı ve yerel gıdaya olan ilgi ve bu ürünlerin tüketimi de artmaktadır. TÜKETİCİ daha bilgili, kültürlü ve araştırmacı hale geldi. Leziz, güvenli ve yöresel gıdaları talep eder oldu. Ülkemiz doğasıyla ve kültürel zenginliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi ürün çeşitliliğine sahiptir. Korona virüs tüm dünyadaki algıları, ilişkileri, önceliklerimizi değiştirdi. Covid-19 salgını ile vücut direnci ve bağışıklık sistemi yeniden önem kazandı.

Pandeminin gölgesinde
Giriş Tarihi: 9.8.2020

ET KULLANILAN malzemeden, pişirme usullerine, hijyenden servise, bir restoranına gittiğinizde kalite ararsınız. Belki evde yiyemeyeceğiniz lezzetleri sunmasını ya da tam tersi evde yemeye alışık olduklarınızı beklersiniz. Özellikle et restoranları çok önemlidir. Çünkü eti seçmek ve pişirmek ustalık ister. Bu yüzden de et restoranına gittiğimizde önümüze gelen yemeğin kusursuz olmasını bekleriz. İzmir ve çevresinde güvenle gidebileceğiniz restoranlardan bir kısmını sizin için derledik...



BALIK restoranına gitmek genellikle sosyal bir etkinliktir. Dostlarla hoş sohbet, güzel bir manzara, tez deniz mahsulleri bir de lezzetli mezeler varsa değmeyin keyfimize. Başlangıçlar, ara sıcaklar, ana yemek salatalar ve sıonunda da tatlı ya da meyve ile taçlandırılan bir seremonidir ve genellikle saatler sürer bir akşam yemeği... İşte keyfinize keyif katan lezzetleriyle ve sunumlarıyla öne çıkan balık restoranları...



TATLI DEYİNCE çok geniş bir skala çıkıyor önümüze... Sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar, pastalar, kekler, kurabiyeler, çikolata ve şekerlemeler hepsi ayrı birer grubu oluşturuyor. Geleneksel tatlılarımızın dışında dünya mutfaklarından tatlıları da birçok pastane ve tatlıcıda bulmak mümkün. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurma ise başlı başına bir lezzet bombası... Diğer tatlılara çok yakıştığı gibi tek başına da tatlı isteğimizi gideren besleyici bir gıda. Tabii doğru malzemelerle ve usullerle yapılırsa. Tabii tatlının eşlikçisi kahve ve çayları da unutmamak lazım.

Sezer ALTAN

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