Bahçede kendi alanınızı yaratın

AHŞAP ÇARDAKLAR

BAHÇENİZDE doğadan bir parça olması için tamamen ahşaptan yapılmış olan çardakları tercih edebilirsiniz. Masası ve oturma alanı ile eksiksiz bir çardağa sahip olabilirsiniz. Ahşap rengine siz karar verebilir veya ahşabın doğal renginde olmasını isteyerek doğallığını koruyabilirsiniz.



YARI AÇIK ÇARDAKLAR

ÇARDAĞINIZI açık bir salon gibi kullanmak istiyorsanız veya fonksiyonel tasarıma sahip bir kulübe gibi tercih edecekseniz yarı açık çardakları tercih edebilirsiniz. Canlı bir renk ile renklendireceğiniz çardak evinize renk katacaktır.



PARK KAMELYASI

GENİŞ bir bahçe alanına sahipseniz parklarda kullanılan kamelyalardan tercih edebilir ve bahçenizi bir park haline getirebilirsiniz. Etrafını ahşap çitlerle kapatmak size kalıyor. Üst kubbe sıcak havalarda çardak içinde biriken sıcak havanın tahliye edilmesi için düşünülmüş bir tasarımdır.



ESTETİK ÇARDAKLAR

HAVUZ başı veya teras gibi alanlarda kullanmak üzere estetik tasarımlara sahip ve renkli perdeleri olan çardaklar tercih edebilir, evinizin asaletini ön plana çıkarabilirsiniz. Havuz başında modern bir tasarıma sahip çardak havuz keyfinize keyif katacaktır.



BASİT TASARIMLAR

EVİNİZİN verandasında kullanmak için resimdeki gibi basit tasarımı olan ve kumaşlar ile etrafını kapatabileceğiniz şık bir çardağa sahip olabilir, klasik tasarımları ortadan kaldırabilirsiniz. Klasik tasarımların dışına çıkarak karakterinizi ve farkınızı ortaya koyabilirsiniz.



AHŞAP ÇATILI ÇARDAKLAR

ÇARDAK üst örtüsü olarak şık malzemeler olan cam, metal veya kumaş tercih edebilirsiniz. Ancak bu malzemeler kadar estetik olan ahşapları da tercih ederek evinizde modern ve doğal bir çardağa sahip olmak size kalıyor.



HASIR VE SEDİR

ÇARDAK üst örtüsü ve yan örtüsü için hasır veya sedir kullanılarak yapılmış doğal malzemeleri tercih edebilirsiniz. Doğal malzemeler ile desteklenmiş doğal bir çardak evinizi daha doğal ve ferah bir ev haline getirecektir.



TAŞ ÇARDAKLAR

AHŞAP, metal veya kumaş çardaklar yerine taş kullanarak kendinize özel çardaklar oluşturabilirsiniz. Taş kullandığınızda kendi kendine renklenmiş bir çardağa sahip olabilir ve evinizin görselliğini artırabilirsiniz.



DÖRT YANI AÇIK ÇARDAKLAR

ÇARDAK denildiğinde dört adet taşıyıcı ayağı olan ve üst örtüsü bulunan etrafı açık bahçe unsuru aklımıza gelse de günümüz tasarımları çardakların etrafını kapatabiliyor. Çardakların etrafını açık bırakmak veya kapatmak tamamen size kalıyor. Etrafına perde veya farklı bir tekstil elemanı gererek şık bir tasarım yapabilirsiniz. Kumaş perdeler ile çardak rengi uyumlu olduğunda ortaya kusursuz bir çardak çıkacaktır.



KLASİK VE MODERN TASARIMLAR

ÇARDAK denilince akla gelen klasik tasarımların günümüzde modernize edilmiş hallerini tercih edebilir veya kendi tarzınızı klasik tasarım üzerine yerleştirerek farklı bir tasarıma imza atabilirsiniz.



Melih DEMİRTAŞ