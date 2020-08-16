Begonyaların annesi Kanarya Parkı’nda yaşayacak

İzmir'in Bayındır ilçesinde, çiçekçiliği başlatan isim olarak kabul edilen Zeynep Çakır unutulmadı. AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, kısa bir süre önce yeniden hizmete açılan 'Kanarya parkında', ilçedeki çiçekçiliğin sembol ismi begonyaların annesi diye bilinen Zeynep Çakır figürünün de yer aldığını belirterek, "Zeynep annemizin ismini güçlü şekilde yaşatıyoruz" dedi.



ÇİÇEKTEN HEYKELLER

Bayındır'ın, çiçekçiliğin merkez üssü konumunda bulunduğunu kaydeden Demirezen, "Çiçekçilik büyük bir sektör haline gelmişse bunda yaklaşık altı yıl önce 89 yaşında aramızdan ayrılan Zeynep Çakır annemizin büyük emekleri var. Onun yıllar önce toprağa attığı çiçek tohumları bugün ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor.

İlçemizin en büyük dinlence alanlarından parkımızı yeni baştan yarattık. Zeynep annemizin çiçeklerle bezeli heykelini kısa süre sonra bahçıvan, arslan, kuş ve diğer çiçek peyzaj heykelleri takip edecek. Ege Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksek Okulu ile koordineli şekilde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. 1923'yılında doğan Zeynep Çakır, Bayındır'da 'Çiçeklerin ve Çiçekçilerin Annesi' olarak anılıyor. 1941 yılında ailesi ile birlikte Selanik Dedeağaç'tan Bayındır'a göçen Çakır, Dedeağaç'ta gönül verdiği çiçek yetiştirme merakını Bayındır'da sürdürdü.

NADİR UYSAL