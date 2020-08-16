İsviçreli enerji içeceği Türkiye’de

Zihinsel performans üzerine odaklanan enerji içeceği David, satış yaptığı 7 ülkeden sonra Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapıyor. 2006 yılında, İsviçre'nin önde gelen yatırımcıları tarafından kurulan ve bulunduğu pazarlarda geniş bir dağıtım ağına sahip olan David; İsviçre ve Avusturya başta olmak üzere 7 Avrupa ülkesinde yer alıyor. Uluslararası deneyime ve bilgi birikime sahip 90 kişilik beyin takımıyla tüm operasyonları başarıyla yönetilen David markası, stratejik hamleleri sayesinde hızla büyümeye devam ediyor.

DAMAK ZEVKİMİZE UYGUN

"Akıllı Ol" sloganıyla şimdi ülkemizde de tüketicilerle buluşan David, aklı ve zekası ile çalışan, aklıyla fark yaratan kişileri hedefliyor. Bu anlamda David; yöneticiler, beyaz yaka çalışanlar, yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, yazarlar, sağlık çalışanları, video içerik üreticileri, bilgisayar oyuncuları ve akademisyenler için ideal bir enerji içeceği. David, kendine has tadıyla Türk damak zevkine harika bir şekilde uyum gösterirken, kullandığı markalama diliyle de diğer markalardan ayrılıyor.

OPERASYON MERKEZİ İZMİR'DE

Markanın İsviçreli CEO'su Francesco Spagnolo, genç ve dinamik nüfusa sahip olan Türkiye'yi çok sevdiğini ve önemsediğini belirterek, "İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dağıtım ağına sahip olduktan kısa bir süre sonra Türkiye'nin birçok noktasında yer alarak enerji içeceği pazarında herkes tarafından sevilen ve tercih edilen marka olmak istiyoruz" dedi. Türkiye operasyon merkezini İzmir'de kuran Francesco Spagnolo, iş birliği yaptığı dağıtım şirketleri, reklam ajansı ve diğer paydaşları ile piyasaya girdi. Türkiye'deki enerji içeceği pazarının büyüme oranının geçtiğimiz yıllara kıyasla bir hayli artığının farkında olan Spagnolo, "Türkiye enerji içeceği pazarı, henüz Avrupa pazarı kadar büyük olmasa da hızla büyüyor ve yakın gelecekte de büyümesi hız kazanacak. Orta vadede Türkiye enerji içeceği tüketim hacminin Avrupa pazarına yetişeceğine inanıyorum" diye belirtti.



ÖNEMLİ UYARI

"ALKOL ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir.

