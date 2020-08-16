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Sağlıklı saçlar için evde doğal bakım

Pandemi dönemi hayatımızın her anında alışkanlıklarımızı değiştirdi, hatta saç bakım ritüellerimiz dahi bu durumdan oldukça etkilendi. Doğallık anlayışı son dönemde oldukça yaygın ve herkesin dilinde. Uluslararası kuaför eğitmeni Sinan Ergün, profesyonel bir bakışla her yerde bulabildiğiniz doğal ürünlerle saç problemlerinizle nasıl başa çıkabileceğinizi anlattı. İşte evde uygulanabilecek saç bakım yöntemleri...

Sağlıklı saçlar için evde doğal bakım
Giriş Tarihi: 16.8.2020

Doğal parlaklık için bal ve limon
ÖZELLİKLE yoğun şehir hayatının en büyün problemlerinden biri saçlarda mat ve cansız görüntü. Saçlarınızın daha canlı, parlak ve dolgun görünmesini sağlamak için; Saf bal ve limonu sıcak suyla karıştırın saç boy ve uçlarına sürün. Streç filme sardıktan sonra 10 dakika bekletin ve güzelce arındırın.

Kuru saçlardan kurtulmak için zeytinyağı ve esmer şeker
SAÇLARINIZIN nem dengesinin normal seviyesinin altında olması kuruluğa ve buna bağlı saç uçlarında kırılmaya sebep olur. Saçlarınızın nemli ve sağlıklı olması için; argan yağı ya da saf zeytin yağı ile esmer şekeri karıştırıp saç uçlarında 15 dakika bekletin ve arındırın.

KEPEKTEN KURTULMAK İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ VE NANE YAĞI
KEPEK kadın ya da erkek herkesin en çok yaşadığı problemlerin başında geliyor. Sebep yelpazesi oldukça geniş, stres, yanlış şekillendirici kullanımı, farklı hastalıklar, yanlış şampuan kullanımı vb gibi çeşitlendirilebilir. Eğer herhangi bir cilt rahatsızlığına bağlı kepek probleminiz yoksa kepeği temizlemek doğal yollarla da mümkün. Hindistan cevizi yağı, nane yağı ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırıp saç diplerinize parmak uçlarınızla (tırnaklarınızı kullanmadan) 15 dakika masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletin ardından saçınızdan arındırın. Arındırdıktan sonra pamukla hafif şekilde diplere saf kantaron yağı sürün. Kantaron yenilenme konusunda saç diplerinize destek olacaktır.

NORMAL SAÇLAR İÇİN TARÇIN VE HİNDİSTAN CEVİZİ BAKIMI
NORMAL saçınız var ve sadece rutin bakım yapmak istiyorsanız rende tarçın ve Hindistan cevizi yağını sıcak suyla karıştırıp boy ve uçlara sürerek 30 dakika bekletip durulayabilirsiniz.

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