Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

NİÇİN SİLİKON PROTEZ TERCİH ETMELİYİZ?

KİŞİNİN meme hacim yetersizliğini tamamlamak için, kendi yağ dokusu ile dolgu, veya hazır fabrikasyon dolgu enjeksiyon yöntemleri ile meme hacmini artırmak gibi metodlar uygulanmakta olsa da, hali hazırda meme hacmini etkin bir biçimde arttırmak ve toparlamak için en etkili, en güvenli, kalıcı ve pratik yöntem silikon meme protezi ameliyatlarıdır.



AMELİYATTAN SONRA İZ KALIR MI?

EN özel ameliyat dikişleri ve yöntemleri uygulansa da, yine de silikon protezleri yerleştirmek için ciltte küçük bir kesi yapılması gereklidir. Estetik ameliyatlarda bu izler gözükmeyecek yerlere planlanır ve çok iyi kamufle edilir. Belli belirsiz, ama oldukça kabul edilebilir bir ameliyat izi ile sonuçlanır.



SİLİKONLAR KANSERE SEBEP OLUR MU?

SİLİKON meme protezlerinin meme kanseri gelişimini tetiklediğine dair bilimsel bir kanıt yoktur. Yani silikon takılmış bir kadın ile silikonsuz bir kadının meme kanseri gelişme riskleri eşittir. Ancak olasılığı çok çok düşük de olsa eski nesil protezleri çevreleyen kapsülde ALCL olarak adlandırılan bir tümöral oluşum gözlenebilmektedir. Bu durum saptandığında protez ve çevresindeki kapsül tahliye edilerek tedavi sağlanmaktadır. Yeni nesil teknoloji silikon implantlarda bu olasılık çok daha düşüktür.



SİLİKON PROTEZLERİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

YENİ nesil silikon teknolojisi, silikon protezlerin ömür boyu kullanılmasına izin vermektedir. Protez değişimi, genellikle hasta boyut değişikliği talep ettiğinde gerçekleştirilmektedir.



SİLİKON YAPTIRDIM, EMZİREBİLİR MİYİM?

SİLİKON protezler meme bezinin tamamen arkasına yerleştirildiği için emzirme ile ilgili hiçbir problem oluşturmaz. Meme büyütme ameliyatı olan kadınlar gebe kalır ise emzirme ile ilgili bir problem yaşamazlar.



SİLİKON PATLAR MI?

SİLİKON protezler sadece kesici delici alet yaralanmaları ile patlayabilir. Onun haricindeki yüksek basınç uygulamaları protezi kesinlikle patlatamaz.