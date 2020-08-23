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Haberler Pazar Eski ayakkabınızı atmadan önce düşünün!

Eski ayakkabınızı atmadan önce düşünün!

Ayakkabı doktoru’ olarak bilinen , manevi değeri yüksek ya da pahalı olduğu için ayakkabılarını elden çıkarmayan vatandaşların ayakkabısını yeni gibi yapıyor. Müşteriler ise yenilenen ayakkabıları görünce şaşkınlığını gizleyemiyor

Eski ayakkabınızı atmadan önce düşünün!
Giriş Tarihi: 23.8.2020

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde Demirköprü Mahallesi'nde 30 metrekarelik bir dükkanda 5 kişi ile ayakkabı tamir eden ve 'Ayakkabı doktoru' olarak bilinen Hakan Burak Bekçi, eskiyen ayakkabıları alıyor, ayakkabıları yenileyerek müşterilerine iade ediyor. Kullanmaktan yıpranan veya manevi değeri yüksek ayakkabılar, yapılan işlemlerin ardından alındığı ilk haline dönüyor. 3 kuşaktır bu işi sürdürdüklerini belirten Bekçi, teslim sürelerinin yoğunluğa göre değiştiğini ancak bir hafta içerisinde teslim ettiklerini söyledi. Yaptıkları işleme değinen Bekçi, "Ayakkabılar öncelikle buharlı makineyle güzelce temizleniyor. Ardından kalıba çektiğimiz ayakkabının tamirat işlemine geçiyoruz. Ve sonra yenileme işlemine başlıyoruz. Ayakkabılarımızın boya ihtiyacı varsa onları boyuyoruz. Tüm aşamalar bittikten sonra da poşetleyerek sahiplerine yeni gibi teslim ediyoruz. Ücret, ayakkabının durumuna göre 50 lira ile 150 lira aralığında değişim gösteriyor" dedi.

'BUNLAR BENİM Mİ?'
Ortaya çıkan sonuç karşısında müşterilerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen Bekçi, "Müşterilerimiz, ayakkabılarını bize getirdiklerinde bu kadar iyi bir iş çıkaracağımızı düşünmüyorlar. Ayakkabılarını teslim ettiğimizde, 'Bu ayakkabı benim mi, yoksa bana yenisini mi veriyorsunuz?' diyorlar. Son derece titiz davranarak işimizi yürütüyoruz. Alındığındaki ilk haline yakın şekliyle müşterilerimize sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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