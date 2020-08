Maskenin altındaki güzellik

MESLEK SAHİBİ OLMAK

Benim gibi makyajı sevmeyen ve her gün uğraşmak istemeyenler için ise en iyi yöntem kalıcı göz makyajı. Her ne kadar kalıcı işlere çok sıcak bakmasam da küçük bir dipliner yaptırmak bana iyi bir fikirmiş gibi geldi ve soluğu İzmir'in estetisyen yetiştiren ismi Nihal Adağ'ın yanında aldım. Nihal hanım beni ilk görüşte nasıl bir şey istediğimi anladı ve sonuçtan çok memnun kaldım. Kalıcı makyajla ilgili hem kendi merak ettiklerimi hem de sizin aklınıza takılabilecek soruları sordum. Ancak Nihal hanım sadece bir güzellik uzmanı değil aynı zamanda uzmanları yetiştiren bir eğitmen... Öğrencileri arasında doktorlar, hemşireler ve hatta plastik cerrahlar var. Ayrıca bu işlere meraklı ya da yeni bir meslek edinmek isteyenler de güzellik alanında hazırlanan birçok bölümün programını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olabiliyor.



HAYATI DEĞİŞTİ

Kendi hikayesi de kursiyerlere örnek olacak cinsten... Grafik tasarım mezunu olan Nihal Adağ'ın yolu bir estetik cerrahi profesörü ile kesiştiğinde bütün hayatı değişiyor. Onun yanında eğitim aldıktan sonra güzellik uzmanlığı alanında uluslararası sertifikasyon programlarını bitirip bambaşka bir yola giriyor. Güzellik Uzmanı Eğitmeni sertifikası alarak İstanbul ve İzmir'de uzun yıllar güzellik uzmanı eğitmeni olarak çalışıyor. Doğal kozmetikler konusunda birçok ülkeden uzmanlık belgesi alıyor. Gürcistan, Macaristan, Azerbaycan ve Ukrayna'da düzenlenen uluslararası kongrelerde aile hekimlerine, "Güzelliğin Sırlarına Ulaşmanın Yolları" konulu eğitimler veriyor. Şimdiye kadar birçok güzellik uzmanı yetiştiren Adağ, öğrencilerinin birçoğuna da iş imkanı sağlıyor. Onun ilham verici hikayesini ve öğrencilerinin hikayelerini dinledikten sonra hiçbir şey için geç olmadığın düşündüm... Kim bilir bir gün meslek değiştirmek istersem belki kapısını çalarım... Şimdilik kalıcı makyaj ile merak ettiklerimizin cevabını alalım...



EYELINER VE DIPLINER

● Kalıcı göz makyajının kalıcılığı ne kadar sürer? Kalıcı göz makyajında temel olarak kalıcı eyeliner ve kalıcı dipliner olmak üzere iki farklı teknik uygulanır. Bu iki uygulamayı ayrı ayrı ele almak gerekirse... Kalıcı eyeliner, standart eyeliner hattını andıran, göz kapağının doğrudan üzerine uygulanan ve sahibine her daim yeni çekilmiş bir eyeliner etkisi veren bir uygulamadır. Kalıcı eyeliner, kalıcılığı 1,5 sene ile 2 sene arasında olan bir uygulama olup, kuyruklu ya da kuyruksuz olarak yapılabilecek bir tekniktir. Kuyruklu kalıcı eyeliner yaptırdığınızda sadelikten biraz uzaklaşmakla birlikte her daim şık ve ihtişamlı bir göz makyajına sahip olursunuz. Kuyruksuz kalıcı eyeliner uygulamasında ise göz kapağının en uç kısımdan başlanır ve kirpiklerin sona erdiği yerde bitirilir. Başka bir deyişle göz kapağının kavisli hattının tamamını içine alan kuyruksuz eyeliner uygulamasında kuyruk opsiyonu, kişinin kendisine bırakılır, böylece dilediği zaman sade ve yalın bir göz makyajı sergilerken özel günlerde kendisi bir eyeliner kalemi kullanarak dilediği uzunlukta ve şekilde bir kuyruk ekleyebilir. Kalıcı dipliner uygulaması ise kalıcı eyelinerın aksine daha sade ve daha ince bir eyeliner hattından meydana gelir. Sadece kirpik hattına uygulanan kalıcı dipliner, tabiri caizse "dünden kalma bir göz makyajı" görünümü yaratır. Kirpik diplerine yakın bir şekilde uygulanan kalıcı dipliner, kalıcı eyeliner ile aynı uygulama teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir ve onun da kalıcılık süresi 1,5 sene ile 2 sene arasında değişir.



YARIM SAAT SÜRÜYOR

● Nasıl yapılıyor? Kalıcı göz makyajı uygulamalarının yapımı oldukça kolay ve hızlı işlemlerdir. Yarım saat kadar kısa bir süre içerisinde tamamlanması mümkündür. Eyeliner ile dipliner uygulaması arasındaki tek fark, uygulandığı bölgedir. Kalıcı göz makyajı dövme benzeri bir yöntem ile uygulanır. Ancak dövmeye kıyasla en büyük fark derinin fazlaca altına inilmemesidir. Bu sayede boyalar, cilde herhangi bir zarar vermez. Kalıcı göz makyajında kullanılan özel boya pigmentleri, tamamen organik maddelerden elde edildiği için cilde ve cilt altındaki tabakalara herhangi bir zarar vermez.

