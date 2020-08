Turizmiyle değil tuhaflıklarıyla ünlü adalar

FADIOUTH, SENEGAL

Dar bir ahşap köprü ile anakaraya bağlanan Fadiouth Adası (Joal-Fadiouth köyünün bir kısmı) neredeyse tamamen deniz kabukları ile kaplı. Ada sakinleri, yüzyıllardır yumuşakçaları toplayıp kabuklarını yere attıklarından, adanın her yerinde deniz kabuğu görmek mümkün. Hatta kabuklar, adanın mimarisine de dahil edilmiş. Sömürge döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ada, artık turizme hizmet ediyor.



TASHIROJIMA, JAPONYA

Bu adaya "kedi adası" deniyor çünkü üzerinde insandan çok kedi yaşıyor. Adanın yerlileri, kedi beslemenin iyi bir servet getireceğine inanıyor. Adanın ortasında küçük bir kedi türbesi ve 51 adet taş kedi anıtı bulunuyor. Adaya, köpeklerin girmesi yasak.



MIYAKE-JIMA, JAPONYA

TOKYO'NUN 180 km güneyinde yer alan Miyake-jima Adası'nda yakın tarihte birkaç kez patlayan aktif bir yanardağ olan Oyama bulunuyor. 2000 yılındaki en son patlamadan beri adaya dağdan gelen sürekli bir sülfürik gaz akışı var. Yani adanın 2,415 sakini her zaman gaz maskeleri taşıması gerekiyor. Havadaki sülfür seviyelerinde dramatik bir artış olursa adada hava ikaz sirenleri çalıyor.



ILHA DA QUEIMADA, BREZİLYA

Yılan Adası diye bilinen Ilha da Queimada, binlerce Golden Lancehead yılanına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en tehlikeli yılanlarının bulunduğu adada, yerel bir efsaneye göre metrekarede 5 adet yılan bulunuyor. Geçmişte adada bir fener bekçisi yaşıyordu ancak günümüzde sivillerin girmesi yasak.



THILAFUSHİ, MALDIVLER

Bu yapay ada, Maldivler'de bulunuyor. Büyüyen çöp sorunuyla mücadele etmek için 1992 yılında kuruldu. Adaya her gün yaklaşık 350 ton (yılda 31 bin kamyon) atık getiriliyor. Bu da adanın her gün bir metrekare kadar büyüdüğü anlamına geliyor.



KAMFERS DAM, GÜNEY AFRİKA

2006'DA flamingolar için bir sığınak olarak inşa edilen Kimberley yakınlarındaki Kamfers Dam, 50.000'e kadar kuşu barındırabiliyor. Adanın, 's' şekli, gökyüzünden alışılmadık bir manzara izlenmesini sağlıyor