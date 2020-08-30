Bakması bile korkunç!

X-SCREAM

X Scream Las Vegas'daki Stratosfer Otel'in tepesinde bulunuyor. İnsanın düşme korkusundan yararlanılan bu alette saatte 50 km hızla otelin çatısından aşağıya düşme hissini yaşıyorsunuz. Yerden 264 metre yükseklikte yer alan X-Scream, yükseklik korkusu olanların kalp krizi geçirmesine sebep olabilecek bir deneyim.





DİSK'O COASTER

Rollercoaster tecrübesini balerin ile birleştiren lunapark aleti Disk'O Coaster tam mide bulandıracak bir yapıya sahip gibi görünüyor. Bu aleti denemeden önce bir daha düşünün.





SUPERMAN-RIDE OF STEEL

ABD'nin RollerCoaster'ları çok meşhurdur. Superman ise o rollercoaster'ların en çılgınlarından biridir. Deneyenlerin nefesini kesen Superman, özellikle yaşlıların ve çocukların uzak durması gereken deneyimlerden biri.



FREE FALL (SERBEST DÜŞÜŞ)

İç organlarınıza yer değiştirecek bir düşüş tecrübesi yaşamak istiyorsanız, bir Free Fall yani Serbest Düşüş lunapark aleti bulmalısınız. Buna en yakın tecrübe, asansör halatının kopması olsa gerek.



FİRE BALL (ATEŞ TOPU)

Gondol, lunapark çocuklarının korkulu rüyasıydı. Fire Ball ise Gondol'un kat kat üzerinde bir deneyim. Bir daire içerisinde dönen trenin zaman zaman tepe taklak asılı kaldığı mekanizma kesinlikle heyecan verici görünüyor.





THE GIANT GRAND CANYON SWİNG

Dünyaca ünlü Grand Canyon'a fırlatılıyormuş hissi yaşamak, herhalde dünyanın en çılgın tecrübelerinden biri olmalı. 396 metre yükseklikten boşluğa fırlama deneyimi yaşatan The Giant Grand Canyon Swing, adrenalin tutkunlarını Amerika'nın Colorado Eyaleti'nde buluşturuyor.