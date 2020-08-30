‘Çek elini kalbimden’ aşk ve nefreti sorgulatıyor

İzmirli yazar Afife Mert aşk, nefret ve duygusallığı bir arada yansıtan ilk romanı "Çek Elini Kalbimden" ile kitapseverlerle buluştu. Femme fatale (felakete neden olan kadın) diye nitelendirilen bir karaktere sahip olan Elif adlı bir kadının yaşadığı sıra dışı bir aşk öyküsünü kaleme aldığını belirten Afife Mert, romanın her bölümünün okuyucuya aşkı ve nefreti sorgulatan bir özellik taşıdığını söyledi. Küçük yaşlardan beri kitap sevgisiyle büyüdüğünü ve buna bir de yazma tutkusunun eklenmesiyle Çek Elini Kalbimden'i yazmaya başladığını dile getiren Mert, "İlk satırları 2013 yılında yazmaya başladım.



'İYİ GÖZLEMCİYİM'

Belli bir kurgu elbette zihnimde vardı ama yazmaya başladıkça tamamen farklı bir kurgu ortaya çıktı. İyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Etrafımdakilerin ve arkadaşlarımın ilişkilerinden yola çıkarak hikayemi, karakterlerimi yarattım. Çek Elini Kalbimden; bolca aşk, fazlaca gülümseme, dostluk, oldukça hüzün ve çokça entrikadan oluşan, her bölümde okuyucuya aşkı ve nefreti sorgulatan bir roman" diye konuştu.