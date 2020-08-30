Koronayı ‘Narkoz’ la uyuttular!

Müzikte yeni trendleri yakalayan Narkoz grubu, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek İzmir'de buluşan 5 genç tarafından kuruldu. İnişli çıkışlı bir seyirle yoluna devam eden grup, belli bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Sevilen grup, kendine has tarzıyla müzikseverlere 'Narkoz' vermeye devam ediyor.

BALKONDAN KONSER VERDİLER

Buca'da yaşayan Narkoz, haftanın her günü farklı şehirlerde sahne alıyor. Pandemi sürecinde ve özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde grup boş durmadı. Evlerinin balkonunda 'Orhan Gencebay'ın "Ya evde yoksan" şarkısını korona virüse uyarlayıp seslendirdiler. Parça, pandemi döneminde dinleyenlere moral oldu. 'Narkoz' ekibini daha yakından tanımak için hikayelerini kendilerinden dinledik.



■ Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

Genel olarak müzikle tanışmamız küçük yaşlarda başladı. Düğünlerde orkestra içinde belli bir müzik enstrümanını çalarak ve lise yıllarında mezuniyet törenlerinde sahne aldığımız günler, bizim için müzik serüveninin başladığı anlardı diyebiliriz.



■ Grup nasıl bir araya geldi?

2016 Eylül ayında kuruldu. İlk olarak grupta Samet, Onur, Emre ve iki arkadaş daha vardı. Daha sonra ayrılanlar oldu ve başka isimler katıldı. İlk grup ismimiz Asma Tavan'dı ama herkes bunu mekan adı sanıyordu. Daha sonra gruba Soner ve Vedat katıldı. Yeni adımız Narkoz oldu.



BİR TÜR TERAPİ VE TEDAVİ

■ Müzik, sizin için ne ifade ediyor?

Müzik bizce bir sudur. İnsanlar su olmadan yaşamayacakları gibi müziksiz bir toplum da aslında bir nevi intihar etmiş sayılır. Bir tür terapi ve tedavidir.

HEDEF HARBİYE KONSERLERİ

■ Narkoz, ameliyat sırasında hastanın acı duymaması için yapılan derin uyutmalara deniyor. Peki sizin için narkoz nedir?

Fikir olarak aslında Samet ve Vedat'ın fikriydi. Bizi dinlemeye gelen insanları 1-2 saatliğine de olsa hayatın karmaşasından koparmayı istiyoruz. Kısacası müzikle bir çeşit 'narkoz' uyguluyoruz.



■ İlk albümünüz ne zaman çıkacak? Yeni hedef ve projeleriniz var mı?

Elbette hazırlık aşamasında olan bir albüm çalışmamız var. Ama Samet'in kendine ait 'Kaldım' isimli şarkısı var, onu önemsiyoruz. 90'lar projemiz var, onunla ilgili hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz Harbiye konserlerinde sahneye çıkmak ve Avrupa'da ise Yaz Aşkı Konserleri, Sziget ya da Octofest'te izleyici karşına çıkmak.



■ Bugüne kadar hangi illerde sahne aldınız? Yurt dışında konser verdiniz mi?

Türkiye'de 10 farklı şehirde sahne aldık. Yurt dışında da Almanya'da üç farklı şehirde sahne aldık.

GRUP İÇİ DEMOKRASİ VAR

■ Grubun bir lideri var mı?

Grubumuzun bir lideri yok. Grup içi demokrasi var. Kararları hep birlikte alıyoruz. Ortak bir fikir oluşuyor. Bunu tek kişi üzerinden yapmak pek doğru değil.

■ Grup olmanın sizin için zorlukları ve kolaylıkları neler?

Zor tarafı, bir karar alınacağı zaman daha çok teknik anlamda tartışmalar çıkıyor. Kolaylıkları ise; bir olay yaşadığımız zaman, tek kişi olarak değil de hep birlikte onun altından kalkmasını biliyoruz.



Hangi günler neredeler?

Haftanın hangi günlerinde, nerelerde sahne alıyorsunuz? Sizin için en verimli gün hangisi?

Salı ve Cumartesi günleri İzmir Buca'da, Çarşamba ve Cuma günleri Balıkesir Erdek'te sahneye çıkıyoruz. En verimli günümüz ise Cumartesi ama belli bir gün için şu kadar izleyici kitlesine sahibiz diye bir şey söz konusu değil.



PROJELERE YOĞUNLAŞTIK

Korona süreci sizleri nasıl etkiledi? Bu süreçte zorluklar yaşadınız mı?

Pandemi dönemi öncesinde çok çalışıyorduk ve diğer projelere ayıracak vaktimiz kalmıyordu. Şimdi ise grupla daha çok ilgilenebiliyoruz ve projeler üzerinde yoğunlaşıyoruz



Ortaya korona şarkısı çıktı

Balkon konseri fikri kimden çıktı?

Fikir Emre'den çıktı. İtalya'da insanların balkondan balkona birlikte müzik yapması, bize ilham verdi. Orhan Gencebay'ın "Ya evde yoksan" şarkısını Emre korona virüse uyarladı. Ortaya bir korona şarkısı çıkardık.

Yasemin DURMUŞ