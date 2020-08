Lekesiz bir cildin en doğal yolları

Cilt lekelerinin ortaya çıkmasının pek çok nedeni olabilir. Genellikle ultraviyole ışınlara fazla maruz kalmaktan ve cildin yeterince nemli olmamasından kaynaklanırlar. Bunun dışında, hormonal değişiklikler yüzünden de ortaya çıkabilirler. Yaşlanmanın etkisiyle oluşma ihtimalleri de vardır. Pürüzsüz ve lekesiz bir cilde kavuşmak için doğa ananın size sunduğu tedavilerden yararlanarak kendi doğal ürünlerinizi oluşturabilir cildinizdeki lekelerden kurtulabilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurt sütten yapıldığı için çok benzer özellikler taşır. Aynı zamanda cildi dezenfekte etmek, gözeneklerin görünümünü azaltmak, ciltteki hücrelerin iyileşmesini ve yenilenmesini sağlamak ve cildin doğal nemini muhafaza etmek için de kullanılabilir. Öncelikle, cildinizi suyla ve tahriş etmeyen bir sabunla yıkayın. Parmaklarınızın ya da küçük bir fırçanın yardımıyla bol miktarda yoğurdu cildinize sürün ve ılık suyla durulamadan önce 20 dakika bekletin.



LİMON SUYU

Limon suyu cilde parlaklık kazandırmak için doğal ve oldukça etkili bir yöntem. Limon, bol miktarda C vitamini içermesiyle bilinir. C vitamini, cildin melanin salgısını düzenleme konusunda çok etkilidir. Cilde doğal rengini veren madde melanindir. Limon suyunda bulunan sitrik asit, hücre yenilenmesine yardımcı olur. Bu süper besinden bir dilim kesin ve yüzünüze veya vücudunuzun iyileştirmek istediğiniz noktasına sürün. Ayrıca, bir parça pamuğu limon suyuyla ıslatarak bunu cildinize uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir nokta bu tedaviyi uyguladıktan sonra güneşe çıkmamaktır.



SÜT

Sütteki laktik asitte banyo yapmak ölü hücrelerden kurtulmaya yardım ederek daha temiz ve yumuşak bir cildin ortaya çıkmasını sağlar. Laktik asit aynı zamanda parlaklık katma özelliğine sahiptir. Bu nedenle düzenli kullanıldığında lekelerin azalmasına ve cildin daha sağlıklı bir renk kazanmasına yardım eder. Ilık süte batırdığınız bir pamuğu kullanarak kendi

"yüz maskenizi" yapın. Bırakın gece boyunca yüzünüzde kalsın. Sabah temizleyin.



SOĞAN

Sülfür ve C vitamini içeren soğan sütü yıl boyu sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayacak harika bir üründür. Soğan sütü istenmeyen sivilce izlerini, lekeleri ve kırışıkları gidermek için yalnızca harici olarak uygulanmalıdır. Bir adet kırmızı soğanı mutfak robotunda püre haline getirin ve bir parça pamuğu ortaya çıkan süte batırın. Bu sütü doğrudan kırışıklıkların ya da lekelerin üzerine uygulayın. 10 dakika boyunca bekletin ve soğuk suyla durulayın.

SİRKE

ELMA sirkesindeki asit, gözenekli görünümün azalmasını sağlayarak daha parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardım eder. Uygulamak için, bir parça pamuğu elma sirkesine batırın ve lekelerin üzerine sürün. 20 dakika boyunca bekletin ve soğuk suyla durulayın.



SALATALIK

Genellikle, cilt bakımı sırasında gözlerin üzerine dilimlenmiş salatalık koyulur. Salatalığın barındırdığı yoğun nem, yorgun göz kapaklarını dinlendirmeye ve rahatlatmaya yarar. Salatalık, aynı zamanda E vitamini ve doğal yağlar yönünden de zengindir. Bu da onu cildi parlaklaştırmak için kullanabileceğimiz ürünlerden birisi yapar. Tek yapmanız gereken bir adet salatalığı soymak, çekirdeklerini çıkarmak ve macun kıvamına gelene kadar mutfak robotundan geçirmektir. Bu macunu 20 dakika boyunca cildinizde bekletip durulayın.