Zirveye bir adım kaldı

Hayatını zirveye adayan harita teknikeri Aydınlı Hümeyra Yıkılmaz, 14 senedir dağcılık yapıyor. Dağcılığa merakı 1999 depreminde katıldığı arama kurtarma faaliyetlerinin ardından başlayan Yıkılmaz, dağcılık eğitimi alıp ilk profesyonel tırmanışını 2006 yılında 3 bin 900 metrelik Erciyes Dağı'nın zirvesine gerçekleştirdi.

ÇOK YAKLAŞMIŞTI

7 bin metrenin üzerinde 4 dağın zirvesine tırmanarak 'Kar leoparı' unvanına almaya çok yaklaşan Yıkılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre bu hayalini erteledi. Aynı zamanda Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı olan Yıkılmaz, Yeni Asır'a dağcılık serüvenini anlattı.

DEPREMLE BAŞLADI

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra dağcılığa merakının başladığını dile getiren Yıkılmaz, "Depremden sonra arama kurtarma, ilk yardım gibi eğitimler aldım. Hemen akabinde yüksek irtifa dağcılığı eğitimleri ve kamplarına başladım. Ülkemizdeki 3 bin metre üzeri Büyük Ağrı Dağı, Erciyes, Hasan, Aladağlar gibi pek çok tırmanış yaptım. Bunun yanı sıra İran'da Demavent (5.671 metre), Sabalan ( 4.811 metre), Alam Kouh (4.850 metre) dağlarına yaz ve kış tırmanışları, Gürcistan Kazbek Dağı'na (5.033 metre) tırmanış gerçekleştirdim. Bunların ardından artık 7 bin metrelik dağları hayal etmeye başlamıştım" dedi.



Hedefindeki 7 bin metrelik 4 dağa tırmandığını ifade eden Yıkılmaz, "2013 yılında Çin'de bulunan 7 bin 509 metrelik Muztagh- Ata dağına gittim. Zirveye ulaşamadan ancak kendi rekorumu kırarak 6 bin 500 metreye kadar çıkabildim. 2014 yılında Tacikistan'a gittim. Pamir Sıradağları'nın en yüksek zirvesi olan Peak Comunisma (7.495m) ve Peak Korjenevskaya'nın (7.105m.) ilk Türk kadın tırmanışlarını yaptım. Bunun ardından 2015 yılında Kırgızistan'a giderek 7 bin 134 metre yüksekliğindeki Peak Lenin zirvesine tırmandım. 2016 yılında yine Kırgızistan'a giderek Tanrı Dağları'nın zirvesi 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Khan Tengri'yi hedeflemiştim. Ancak hava şartları nedeniyle zirveye ulaşamamıştım. 2017 yılında ise Khan Tengri'de zirveyi gördüm. Böylelikle 7 bin metre üzeri 4 tırmanışım oldu" dedi.



TALİHSİZ SAKATLIK

Yıkılmaz kar leoparı unvanını almaya çok yaklaştığını belirterek, "Ancak 2018 yılında Erciyes Dağı'nda kötü bir kaza geçirerek sakatlandım. İyileşme süreciyle birlikte ülke içinde Erciyes, Aladağlar gibi tırmanışlarıma devam ettim. 16-18 Ağustos 2020 günlerinde Türkiye'nin çatısı 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandım. İzmir Yol Dağcılık ve Dokuz Eylül Dağcılık kulüplerinden arkadaşlarımla yaptığım bu çıkış Ağrı Dağı'na 3. tırmanışım oldu. Dağcılık benim en büyük tutkum oldu. Hedefim Türkiye'de kar leoparı unvanına sahip olan üçüncü kişi olmak. Bu hedefe ulaşmak için tırmanışlara devam ediyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE