Beyazperdenin hayran bırakan kostümleri

BRIGHT STAR, 2009

KOSTÜM TASARIMCISI: JANET PATTERSON

Filmde kullanılan kostümler, kişilerin karakterlerini yansıtmakla kalmıyor aynı zamanda duyguları ve düşünceleri hakkında da bilgi veriyor. Şair Keats'in yaşamını konu edinen film, 1818 yılında Londra'da geçiyor. Ünlü İngiliz şairin hayatına ışık tutan bu filme bayılacaksınız.

LES MISERABLES, 2012

KOSTÜM TASARIMCISI: PACO DELGADO

Film 50 kişilik bir kostüm ekibiyle çalışan Paco Delgado, en ufak detayı bile atlamadı. Film, oldukça uzun bir dönemi kapsıyor, 1815-1848, dolayısıyla detaylı bir kostüm çalışması gerektiriyor. 19. Yüzyılın Fransa'sında yaşananları konu edinen film, yıkılan hayaller, kalp kırıklıkları, tutkular ve fedakarlıklar üzerine kurulu.

THE KING'S SPEECH, 2010

KOSTÜM TASARIMCISI: JENNY BEAVAN

Neredeyse 70 yıl önce yaşanan bir olayı konu edinen filmde elbette çok özel kostümler ve kıyafetler kullanılmış. Hatta kıyafetlerin birçoğu kostümlerden değil, o döneme ait orijinal parçalardan oluşuyor. İngiliz Kraliyet ailesinden VI. George'un kekemeliğini konu edinen film, Oscar ödüllerine 12 dalda aday gösterildi.

CAROL, 2015

KOSTÜM TASARIMCISI: SANDY POWELL

Ana karakter Carol'ı diğer kadın karakterlerden ayırmak isteyen Powell, Carol için daha farklı bir kostüm tasarımı düşündü. Bu nedenle Carol'ın kıyafetlerine maskülen detaylar eklemeye karar verdi. Böylelikle izleyicilerde "kendine yetebilen, başarılı bir kadın" algısı yaratmak istedi.

JANE EYRE, 2011

KOSTÜM TASARIMCISI: MICHAEL O'CONNOR

Baştan aşağı özel kostümlerle donatılan filmde, Mia Wasikowska'nın karakteri için özel iç çamaşırları bile tasarlandı. Yönetmen, bu konuda oldukça istikrarlı bir tutum sergiledi. Film ise 10 yaşındayken öksüz kalan ve mutsuz bir çocukluk geçiren Jane Eyre'in hayatını konu ediniyor.

MR. TURNER, 2014

KOSTÜM TASARIMCISI: JACQUELINE DURRAN

Ekip, en doğru kostümleri tasarlayabilmek için o dönemlerin giyim tarzını araştıracak bir araştırmacı tuttu. Araştırmaların ardından her bir kıyafet özenle tasarlandı. Film, yağlıboya ve suluboya tablolarıyla tanınan, Romantizm akımının en önde gelen sanatçılarından biri olarak kabul edilen, aynı zamanda Empresyonizm akımının da öncülerinden olan İngiliz ressam J.M.W. Turner'ın hayatını konu ediniyor.

THE INVISIBLE WOMAN, 2013 KOSTÜM TASARIMCISI: MICHAEL O'CONNOR

19. Yüzyılda resmedilen tabloları ve çekilen fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleyen ekip, oldukça başarılı bir kostüm çalışması gerçekleştirdi. O yıllarda insanların sık sık kıyafet değiştirmesi, normal karşılanan bir durum değildi. Bunun yerine aynı kıyafetleri farklı aksesuarlarla kombinlemeyi tercih ediyorlardı. Kostüm ekibi de bu düşünceyi benimsedi ve aynı kıyafetleri farklı aksesuarlarla kombinledi.

FLORENCE FOSTER JENKINS, 2016 KOSTÜM TASARIMCISI: CONSOLATA BOYLE

20. Yüzyılın başlarında, New York'ta geçen filmde o dönemin atmosferi başarılı bir şekilde yansıtılıyor. Ekip, etkileyici sahne kostümlerine sahip olan opera sanatçısı Florence Foster Jenkins'in kostümlerini taklit edebilmek için oldukça sıkı çalıştı. Jenkins'in fotoğrafları ve sahne kostümleri detaylı bir şekilde incelendi. Film, opera sanatçısı Florence Foster Jenkins'in hayatını konu ediniyor.