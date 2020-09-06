Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Psman Tan yanıtlıyor

BURNUN ŞEKLİ MATEMATİKSEL HESAPLARLA BELİRLENİYOR

Burun estetiğinde 'Altın Oran' var mıdır?

Yüzün tam merkezinde yer alan burun organı için tanımlanmış birçok matematiksel oran vardır. Bu değerler yüzün harmonisine uyacak şekilde geometrik ölçülerde tanımlanmıştır. Oranlar kadın ile erkek arasında farklılık gösterir. Aynı zamanda arzu edilen burun şeklinin de çağa uygun 'trend' değerleri olduğundan zamanla değişim gösterebilir. Alın ile burunun açısı, burun ile dudağın açısı, burun sırtının eğimi, uzunluk ve genişlik oranları gibi birçok matematiksel değer ile güzel burun oranları tanımlanmakta, estetik burun ameliyatlarında burunu şekillendirirken bu oranlar hedef alınmaktadır.



GELİŞİM 19 YAŞINA KADAR DEVAM EDİYOR

Burun estetiğinde yaş sınırı neden vardır?

Ergenlik dönemi bir gelişim sürecidir. Genel olarak kızlarda 17, erkeklerde 19 yaşına kadar sürdüğü kabul edilir. Orta yüz gelişiminin ortalama 18 yaşında sonlandığını kabul edersek, her türlü burun şekillendirici ameliyat için bu yaş sınırını beklemek tıbbi açıdan doğru olacaktır.



TEKNİĞİ DOKTOR DEĞİL HASTANIN DURUMU BELİRLER

Açık teknik mi? Kapalı teknik mi?

Burun estetiği ameliyatlarında kapalı veya açık tekniğe, hastanın burunun durumuna göre karar verilmektedir. Tüm ameliyatları açık veya tüm ameliyatları kapalı yapmak uygun bir davranış olmayabilir. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın yapılması gereken işlemlerin konforlu bir şekilde gerçekleştirilebileceği tekniği seçmek doğru bir yaklaşımdır.

Morluklar azaltılabilir



Burun ameliyatı sonrası morarma neden olur?

En güncel teknik ve en gelişmiş cihazlar bile kullanılsa burun cerrahisi sonrası, az da olsa yanak ve göz çevresinde hafif morluk gözlenebilmektedir. Hastanın cilt tipi ve bağ doku yapısı bunu belirleyen temel faktörlerdir. Travmatik olmayan yöntemler ve aletler kullanarak, bir takım ilaç ve bitkisel ilaçları ameliyat öncesinde keserek ve ameliyat sonrası yoğun lokal buz tatbiki yaparak burun ameliyatına bağlı morarmanın oldukça önüne geçebilmekteyiz.



Peki ya ameliyat sonrası süreç?

Burun ameliyatı sonrası yaklaşık 1 hafta burunda alçı kalmaktadır. Bu alçı 7. günde çıkarılıp 2-3 günlük hafif bir bantlama yapılır. Toplamda 10 günde kişi, kolaylıkla gündelik sosyal hayatına yahut iş hayatına dönebilmektedir. Bantlar çıkarıldığında ise az da olsa mevcut olan ödem, ortalama 1. ayda tamamen yok olup, hastanın istediği tatmin edici sonucu görmesi mümkün olmaktadır.