Cildinizi bu besinlerle yenileyin

Havuz, güneş, kum derken yaz aylarında oldukça yıpranan cildimiz, bunlara bir de Covid- 19 pandemisinden korunma kapsamında maske ve dezenfektan kullanımları da eklenince bu yaz her zamankinden fazla yıprandı. Ancak cildimizi yenilemek mümkün ve öncelikli yolu da sofralarımızdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel "Cildimiz daha iyi görünsün kırışıklıklar oluşmasın diye birçok krem kullanıyoruz. Aslında beslenmede ve yaşam biçiminde ufak dokunuşlar yapmak cilt sağlığını korumada öncelikli önem taşıyor" dedi. Demirel, cildi yenilemeye yardımcı 9 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



YUMURTA

Kolajen cildin yenilenmesi ve ve dokuların iyileşmesinde yer alan en önemli protein. Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri. Ancak tüm yumurtayı tüketmek, kolajen desteğinin yanı sıra aynı zamanda sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein sağlayacaktır.



AVOKADO

Avokado serbest yağ asitleri açıcından en zengin besinlerden biri. Cilt sağlığında iyi bir antioksidon olan A ve C vitaminlerinden de zengin. Günlük hayatımızda değişik şekillerde tüketilebilir.





AY ÇEKİRDEĞİ

Ay çekirdeği cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilecek linoik asit bakımından yüksek bir besin. Yaşlanmayla ilişkilendirilen hücresel inflamasyonu azaltıyor. Haftada 2 veya 3 kez bir avucu geçmeyecek şekilde ay çekirdeği tüketerek cildinizi yenilemeye yardımcı olabilirsiniz.



KIRMIZIBİBER

Kırmızıbiberler vücudun A ve C vitaminine dönüştürdüğü mükemmel beta karoten kaynağı. Bu karatonoidler güneş duyarlılığını azaltıyor, göz çevresindeki ince çizgilerin görünümünü ve kaz ayaklarının görünümünü azaltıyorlar.





SOMON

Somon balığı, iyi bir antioksidan olan serbest yağ asitleri, omega-3 yağ asitlerini içerir. Serbest yağ asitleri sağlıklı cilt hücreleri için yapı taşıdır. Vücudumuz serbest yağ hücrelerini üretme yeteneğine sahip değildir bunları yiyecekler ile alarak cildin kalın, esnek ve nemli kalmasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda omega- 3 yağ asitleri kızarıklık, sivilceye neden olabilecek iltihabı da azaltır.





CEVİZ

Cilt sağlığımız açısından büyük faydaları olan ceviz; vücudumuzun kendi kendine yapamayacağı serbest yağ asitleri olan omega 3 ve omega 6'dan zengin. Bunlar cildin elastikiyetini artıran, sarkmasını önleyen ve cildin genç kalmasını sağlayan kolajenin sentezlenmesinde önemli yerleri olan amino asitler. Bunun dışında cildin zararlı etkenlerden korunmasını sağlayarak bariyer görevi yapan, yara iyileşmesi ve bakteri iltihaplanmasında mücadele eden çinkodan da zengin.





BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatadaki kakao, yoğun miktarda flovonaid içeriyor. Bu flovonoidler ise cildin sıkılaşmasında önem taşıyor.



KIRMIZI ÜZÜM

Kırmızı üzümlerin kabuğundan elde edilen bir bileşik olan resveratrol içerirler. Bu resveratroller cilt hücrelerine zarar veren ve yaşlanma belirtilerine neden olan zararlı serbest radikallerin üretimini yavaşlatmaya yardımcı olurlar.



DOMATES

Domatese kırmızı rengini veren likopen cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyan güçlü bir antioksidan olma özelliği taşıyor.