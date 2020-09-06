Mahremiyeti korurken evi güzelleştirmek mümkün

DUVARA UYGULANAN AKUSTİK PANELLER

Günümüzde en profesyonel bulunan ve doğrudan ses yalıtımı amacıyla uygulanan bir yöntem akustik panellerdir. Farklı desenler ve kabartmalarla odada oluşan gürültüyü emen ve dışarı yansıtmayan panelleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin enstrüman çalma denemeleri yaptığınız odanızda özellikle çalışma düzenine göre duvara uygulayabilirsiniz.



DOLU BİR KİTAPLIK DA YALITIM SAĞLAR

Ses yalıtımı yapmak istiyor, ancak büyük bir inşa değişimi gerçekleştirmek istemiyorsanız dekorasyon parçalarına yönelebilirsiniz. Bu noktada önerimiz dolu bir kitaplık koleksiyonuyla evde ses yalıtımı sağlamanız.





KAPI SÜPÜRGELİĞİYLE ODANIZI KAPATIN

Oda her ne kadar duvarlarla kapatılmış olsa da eğer özellikle bir odada gürültü çıkarıyor veya tümüyle sessiz kalma ihtiyacı duyuyorsanız var olan tüm boşlukları kapatmanız gerekir. Oda kapısını kapatınca bile sağlanan ses yalıtımını görebilirsiniz. Bu etkiyi artırmak için de kapının üst veya altında bulunan boşluklara süpürgelik veya kumaş tabanlı kaplamalar kullanabilirsiniz.



SES YALITIMLI TAVAN VE ZEMİN KAPLAMALARI

Evde uygulanabilecek bir başka uygulama da tavan ve zeminde yalıtım mantolaması gerçekleştirmen. Genellikle duvarlarda ısı ve ses yalıtım uygulamaları yapılırken evinde yalıtımı kuvvetlendirmek için tavan ve zeminini de değerlendirebilirsin. Bu sayede tümüyle yalıtımı sağlanmış bir oda tasarlamış olursunuz.

KİLİM VE HALILARDAN FAYDALANIN

Ses yalıtımı için kullanabileceğiniz başka dekorasyon parçaları ise kilim ve halılardır. Zeminde veya duvarda konumlandırarak odanın içinde bu tekstillerin gürültüyü emmesini sağlayabilirsiniz.



FARKLI DOKULARDAKİ TEKSTİLLERİ KULLANIN

Duvar, zemin, tavan veya dekorasyon ürünlerinde pürüzlü ve sesi emebilen kumaşları tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda kapı perdeleriyle kumaş oranını artırabilir, odayı tümüyle kapatabilirsiniz. Bununla beraber pencere perdelerinde de ses yalıtımlı malzemeler kullanabilirsiniz.





ALÇIPAN KAPLAMA

Ses yalıtımında en yaygın yöntemlerden biri ahşap iskelet üzerine kurulu alçıpan kaplamalardır. Bu yapı sayesinde evinizde uzun ömürlü bir ses yalıtımı sağlayabilirsiniz.



YOĞUN AHŞAP MALZEMELER

Ses ve ısı yalıtımında kullanılan bir başka malzeme de ahşaptır. Dekorasyonda, mobilyalarda ve aksesuarlarda da sıklıkla tercih edilen ahşap ürünleri kullanabilirsiniz. Yoğun ahşap içerikli orta sehpalar, kitaplıklar, yatak başları, duvar dekorlarıyla evinde dekoratif dokuyu korurken ses yalıtımını da sağlamış olur.

MELİH DEMİRTAŞ