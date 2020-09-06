Un ve şekeri sofrasından çıkardı hayatını geri aldı

Tire'de yaşamını sürdüren 53 yaşındaki "Ülseratif Kolit" hastası İngilizce öğretmeni Mustafa Erdoğan yıllardır çektiği tarifsiz acılara "GAPS diyeti" ile son verdi. Naif ve sempatik kişiliği ile çevresinde sevilen biri olarak tanınan Erdoğan tam umudunu kaybettiği anda tesadüfler sonucu karşısına çıkan "GAPS diyeti" ile hayatını büyük oranda tekrar geri almayı bildi. Beyin ile bağırsak arasındaki uyumsuzluk olarak tanımlanan ve tıpta bilinen herhangi bir tedavisi olmayan "Ülseratif Kolit" hastalığından "GAPS diyeti" yöntemi ile kurtulan Erdoğan, diyet öncesi 6-10 kez, hastalığın atak dönemlerinde ise günde ortalama 30 kez tuvalete çıkıyordu. "Bir saatlik yolculuklar bile benim için kabus olmuştu. İş hayatım ve sosyal yaşamım neredeyse bitmişti. Şimdi her şey çok iyi, normal yaşamıma döndüm" diyen İngilizce öğretmeni, şimdilerde uzun yıllar süren acı dolu günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

UMUDUM TÜKENMİŞTİ

● Ülseratif kolit nedir?

Tıpta, beyin ile bağırsak arasındaki 'uyumsuzluk sendromu' olarak tanımlanan bir çeşit kalın bağırsak hastalığı. Yaklaşık 10-11 yıl boyunca bana adeta hayatı dar eden bu hastalıkla boğuştum. Doktorum, "Hastalıkla ne yazık ki ömür boyu yaşayacaksın" dediğinde inanamamakla birlikte, çok uzun ve çok zor bir yolun başında olduğum hissi ile tüm yaşamım birden bire değişmişti.



● Çareyi nerede buldunuz?

Umutsuzluk içinde günlerimi geçirirken son bir kez Tire Devlet Hastanesi'ne giderek Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Sevil Öztürk hanımdan yardım istedim. Muayene sonrası, doktorum bana "Nöralterapi" tedavisi önerdi.



● Sonrasında ne oldu?

Ayrıca, "Size 10 günlük bir diyet vereceğim, diyet bitince tekrar kontrole gelin" dedi. Kendi el yazısı ile yazdığı ve hala sakladığım diyetin üzerinde 'GAPS' yazıyordu. 10 günlük diyet ne olursa olsun yapılır elbet... Ama demişti ki "Un ve şeker kesinlikle yok!" Ben, çok iyi bir un ve şeker tüketicisi olarak, "Nasıl yani?" dedim... internetten sıkı bir araştırma sürecine giriştim. Öğrendim ki, diyet öyle 10 gün falan değil, 1 buçuk-2 yıl sürüyor. Tabii gözüm korktu. Karşıma yeni ve devasa bir engel daha çıkmıştı.



2 YIL DESE YAPMAZDIM!

● İlk olumlu etkileri bu süreçte mi yaşadınız?

Azmetmenin ne demek olduğunu işte bu süreçte anladım. Adeta kendimi yeniden keşfediyordum. Doktoruma, 'Neden 10 gün diyet yapacaksın dediniz?' diye sorduğumda aldığım yanıt çok anlamlıydı. Doktorun bana gülümseyerek, "2 yıl desem diyete başlar mıydınız?" dedi. Aslında haklıydı.



HAYATA DÖNDÜM

● Yeni bir hayata başlamak nasıl bir duygu?

Şimdilerde bu sürecin üzerinden neredeyse 2 yıla yakın bir süre geçti. Diyetime titizlikle devam ediyorum. Ataklar yaşanmadığı dönemlerde ise en fazla günde 2 kez tuvalete çıkıyorum. 30 kez falan tuvalete çıktığım düşünülürse aldığım yol inanılmaz. Korkmadan ve çekinmeden yolculuk yapabiliyorum. Ailemle, alışverişe ve dolaşmaya çıkabiliyorum. gönül rahatlığı ile misafirliğe bile gidebiliyorum. Bunları yapabilmeyi hastalığa boyun eğdiğim günlerde gerçekten çok özlemiştim.



GAPS DIYETI OTIZMIN DE İLACI

GAPS diyetini öneriyor musunuz?

GAPS diyetini, Rus asıllı bir İngiliz vatandaşı olan uzman nörolog doktor Natasha Campel McBride bulmuş. Aynı zamanda beslenme uzmanı da olan Dr, McBride'nin kızı otizm hastasıymış ve hastalığına çareler arıyormuş. Diyet, sadece 'Ülseratif Kolit' hastalığı veya diğer bağırsak hastalıkları olanlara önerilmiyor. Ayrıca, başta otizm, psikiyatrik (panik atak, panik bozukluk, anksiyete, disleksi, dispraksi, şizofreni, depresyon, vb.) rahatsızlıklar başta olmak üzere mide-bağırsak rahatsızlıkları, alerji-egzema, kolesterol, şeker, kan basıncı ve daha birçok önemli hastalıklar içinde öneriliyor.

NADİR UYSAL