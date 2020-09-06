Yılmaz Güney'in yeğeni yarım asırdır saz yapıyor

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney'in yeğeni Hasan Bakan, babasından devraldığı mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Bakan, Aydın'ın Efeler ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'ndeki atölyede hiç teknoloji kullanmadan el işçiliği ile dut ağacını oyarak saz imalatı yapıyor. Bağlamanın yanı sıra siparişle kabak kemani, ud, cümbüş, gitar, elektronik bağlama olmak üzere her türlü müzik aleti imal eden Bakan, yaptığı sazlarla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koruma altına aldığı sanatı yaşatıyor hem de yeğeninin de açtığı müzik evinde ürettiği bağlama ve enstrümantalleri satarak geçimini sağlıyor. El işçiliğiyle yaptığı bağlamanın yanı sıra telli enstrümantalleri saz evinde çalan Hasan Bakan, hayatını mesleğine adadığını söyledi. Bakan, "Bütün bu iş temposu içinde evlenmeyi unutmuşum. O nedenle çocuğum yok. 4 kuşaktır sürdürdüğümüz mesleği benden sonrada mesleğimi yeğenim yürütecek. Mesleğin benden sonrada yaşaması için çalışıyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE