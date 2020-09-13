Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

ESTETİK KAYGIDAN ÇOK VE SAĞLIK İÇİN GEREK DUYULUYOR

AŞIRI büyük, iri, hacimli sarkmış memeler, kadınlar arasında hem psikolojik, hem kozmetik, hem de sağlık problemi oluşturan önemli bir durumdur. Küçük olduğunda da psikolojik bir problem teşkil eden memeler, aşırı hacimli ve sarkmış olduğu durumlarda da tıbbi açıdan bir takım olumsuzlukları beraberinde getirir. Omurga, boyun, sırt, omuz ağrıları, omuzlarda oluşan sütyen askısı çöküntü izi, meme altının sürekli nemli kalmasına bağlı, pişikler, kötü koku, ağırlık merkezini sabit tutmak için vücut duruşunda oluşan pozisyonel bozukluklar, fiziksel aktivitelerde kısıtlılık, performans kısıtlanması, spor faaliyetlerine katılamama, solunum yollarına baskı, nefes alma güçlüğü gibi fonksiyonel problemler yaratır. Diğer yandan; Uygun kıyafet bulamama, Sarkık meme ucu görüntüsü , Olduğundan daha şişman, kilolu gözükme, Vücut görüntüsünden dolayı utanma duygusu, Özgüven kaybı gibi psikolojik problemler de hastaları göğüs küçültme ameliyatına yönlendirmektedir.



HEDEF, GÖVDE YAPISINA UYGUN BÜYÜKLÜK

MEME küçültme cerrahisi (göğüs küçültme ameliyatı) ağır, aşırı iri ve sarkmış memeleri, hastanın isteği doğrultusunda küçültmeyi, dikleştirmeyi ve vücuda uygun hale getirmeyi amaçlayan cerrahi işlemdir. İşlem, esas olarak daha dar bir meme derisinde, daha dik, genç görünümlü bir göğüs oluşturmayı hedefler. Ameliyat ile hastanın gövde yapısına uygun oranda, ağırlık ve hacimce daha ufak, daha dik, genç ve estetik bir meme formu oluşturulur. Memelerin ne kadar küçültüleceği, ameliyat öncesi görüşmede, hasta ve hekimin ortak fikir birliği ile belirlenir.



EMZİRME PROBLEMİ YAŞANABİLİR

HER meme küçültme ameliyat tekniğinde değişik yüzdeler- değişik oranlar verilse de, meme küçültme ameliyatına girecek üreme çağındaki kadınlar, olası bir gebelik durumunda, kesin olmamakla birlikte 'olası emzirme problemleri' yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Düşük de olsa bu ameliyattan sonra emzirme ile ilgili problem yaşama olasılığı vardır.



MEME KÜÇÜLTME OPERASYONU SONRASI İZ KALABİLİR

GÖĞÜS küçültme ameliyatı sonrası meme büyüklüğüne, hacmine, deri kalitesine ve sarkıklık miktarına bağlı olarak hastadan hastaya değişen ameliyat izleri kalabilir. Ne tür bir izin kalabileceği, ameliyat öncesi görüşmede kabaca tahmin edilebilir ve hasta ile paylaşılır. Ameliyat sonrası erken dönemde belirgin olan izler, iyi bir yara izi yönetimi ile aylar sonra oldukça kabul edilebilir ve estetik bir hale gelir. Ancak temel faktör tabii ki hastanın yara iyileşme kalitesidir.



AMELİYAT SONRASI DÖRT HAFTA AĞIR İŞ YAPILMAMALI

Hasta yaklaşık ikinci günde tamamen ayağa kalkmış olur. Bir hafta kadar sırtüstü yatması istenir. 1 haftalık bir evde nekahat dönemi oldukça yeterli olmaktadır. Hastaya genellikle rutin yapıp yapmayacakları hususunda bir liste verilir. Ancak 3-4 hafta ağır iş yapmaları istenmez. Ortalama 3-6 ay içerisinde tüm meme dokuları yavaş yavaş ödemden arınmış, elastikiyetini kazanmış, yara hatları olgunlaşmaya başlamış, göğüsler arzu edilen doğal görünümüne gelmeye başlamış olmaktadır.