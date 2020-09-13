Çakıl Gazinosu gururla sunar: EFRUZE

Çocukluğundan beri dinlediği Türk Sanat Müziği, kendisine hediye edilen Nesrin Sipahi kayıtları ile tutkuya dönüşen opera sanatçısı Efruze, oynadığı tüm müzikal ve operaların renk, ses ve teknik zenginliklerini, Türk Sanat Müziği üstatlarıyla çalışarak bir araya getirdi. Efruze, "Assolist" albümünde, Yeşilçam Sineması'na esin kaynağı olan hepimizin ezbere bildiği şarkıları, müzikseverlerle buluşturuyor. "Büyüklerimizin dinlediği tertemiz, sade, estetik dolu yorumlar şimdi yerini ağdalı, notaların birbirine karıştığı yorumlara bıraktı. Ben Assolist albümünde sade ve tertemiz bir yorum sunmaya çalıştım" diyen Efruze, "Gözleri Aşka Gülen" ve "Kalbe Dolan O İlk Bakış" şarkılarının ruhunu, çektiği dönem klipleriyle yaşatırken, albümün fotoğraf çekimlerinde de 1950 ve 60'lı yılların sahne kadınını yansıtıyor. Efruze ile Klasik Müzik'ten Türk Sanat Müziği'ne kariyerini ve yeni albümü Assolist'i konuştuk.



BATI MÜZİĞİ EĞİTİMİ

● Türk Sanat Müziği eseri seslendirmekle arya seslendirmek arasındaki farkı nasıl tarif edersiniz? Öncelikle Batı müziği eğitimi almış bir Türk sanatçı olarak kendi topraklarımızın müziğini icra etmek ve bunu bir albümde toplamak çok gurur verici. Yapıları ne kadar farklı olursa olsun iki müzik türünü de söylerkenki zorluğu bence ortak noktaları. En büyük fark ise insanın kendi dilinde kendi toprağının müziğini daha iyi icra edebiliyor olması.

● Tek kanallı dönemlerde çocukluk ve gençliğini yaşayanların kulağı bir şekilde o nağmelerle doldu. Z Kuşağı, Türk Sanat Müziği ile yeteri

kadar tanışabildi mi? Eksik olan ne?



MİNİMAL VE SADE

Yeni neslin neyin sunulduğu ile değil de nasıl sunulduğuyla daha çok ilgilendiğini düşünüyorum. Yeni nesile ulaşmak adına son derece minimal bir tavır var 'Assolist'te. Şarkılarımı sade ve tertemiz söylememdeki sebep de genç neslin daha çok dinlemesi adına idi. Ayrıca genç bir sanatçı olarak bu müziği genç kuşakların daha çok dinlemesini sağlarsam ne mutlu bana. Nitekim 'Gözleri Aşka Gülen' şarkım Tik Tok'ta binlerce kez paylaşıldı. Bu çok mutluluk verici.



SABUN KÖPÜĞÜ ŞARKILAR

Bir fasıl gecesinde melankolik bir akşam geçirmek istesek bizim için seçeceğiniz olmazsa olmaz eserler hangileri olurdu? Sevdiğim o kadar çok eser var ki geceler yetmez. Ama en çok sevdiklerim derseniz Münir Nurettin Selçuk eserleri olabilir. Mesela, 'Sana Dün bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul', 'Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç', 'Zil Şal ve Gül' ve 'Kalamış'.

● Fatih Erkoç, Zara, Sertab Erener, Funda Arar gibi birçok isim de kariyerinde Türk Sanat Müziği albümleri yaptı. Onların çalışmalarını nasıl buldunuz? Hepsinin çalışmaları ayrı ayrı kendi ruhlarının güzelliklerini taşıyor. Keşke daha çok yapılsa ve biraz ortaya değişik türler çıksa. Gününüz Pop Müziği malesef bana çok fotokopi gibi geliyor. Tabii ki istisnalar var ama genele bakılınca bence şarkılar sabun köpüğü gibi.



İDOLÜM ZEKİ MÜREN

Türk Sanat Müziği yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip. Sizi hangi dönemin eserleri ve bestecileri etkiliyor? İdol diyebileceğiniz isimler var mı? Bestecilerden gerçekten en beğendiğim ve Batı müziğine de çok yakın bulduğum isim Münir Nurettin Selçuk. Ayrıca kendisiyle çok tatlı sohbetlerimizin olduğu, Gündoğdu Duran hocamın şarkılarını da çok severek söylüyorum. İdol yorumcuya verecek tek cevabım var. Her hali ile Türk insanına örnek olmuş Zeki Müren.



● Opera, Türk Halk Müziği yada Türk Sanat Müziği gibi türlerde deneysel çalışmalara nasıl bakıyorsunuz? Yoksa daima klasik icranın peşinden mi gidilmeli? Zor bir soru. Tamamen icracısına bağlı. Gerçekten o deneysel yapıyı kalbime işleyebilirse keyifle dinler ve konserlerine giderim. Ama sentetik yapılara hiç tahammülüm yok. O yüzden kendim de bir gün böyle bir şey deneyeceksem önce kalplere ulaşabilmek için çok düşünmem lazım.

●Kariyerinizde oyunculuğa da yer verdiniz. Bundan sonra da sizi oyuncu olarak izleyecek miyiz? Birçok dizide rol aldım. En son çok başarılı bir dönem dizisinde oynadım. Yine bir dönem dizisi

si gelirse 'Hayır' demem çünkü çok keyifli. Yaşamamış olduğunuz bir zamanda yolculuk etmek gibi.



● Kliplerinizde abiye kıyafet-ler içinde saç stilinizden duru-şunuza kadar eski bir Türk filmi sahnesi izler gibiyiz. Klip kon-septlerinizi nasıl belirlediniz?Ben biraz müşkülpesent bir insa-nım çok zor beğenirim yani. Ve bir işe başlamadan önce araştırma sürecim o işi yapmaktan daha uzun sürer. Klip çekim sürecimiz de o yüzden çok kolay olmadı. İlk klibim "Gözleri Aşka Gülen" için çok sade ve şarkıyı öne çıkartacak bir klip tasarladık, öyle de oldu. İkinci kli-bimiz "Kalbe Dolan O İlk Bakış"ta ise mekan, kurgu, kostüm, makya-jın tamamen bana ait olduğu beni yansıtan bir çalışma oldu.



BÜYÜK BİR SINAVDAYIZ

Gazino dönemlerinde bir icracı olsaydınız kendinizi nasıl bir kadro içinde hayal ederdiniz? Herhalde 'Çakıl Gazinosu gururla sunar' deyip, şöyle bir kadro yapardım. Efruze, Barbaros, Cem Yılmaz ve Asena.



● Kültür Sanat sektörü pandemi etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. Sizce bundan sonraki süreçte müzikte neler değişecek? Tüm insanlık ve kendim için büyük bir sınav bence bu günler. Bu sınavdan doğru dersleri alabilirsek evet büyük kayıplar vereceğiz ama insanlığın daha olumlu yönde evrileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte hepimizin daha çok çalışmasını ve evde geçirdiğimiz günleri sahnelerde, konserlerde geçirmeyi diliyorum. Tabii ki her şey eskisi gibi olmayacak ama bu dönemde de üreten, gerçekten çalışanlar ayakta kalabilecek.



MODASI GEÇMEZ

öyleyememdediğiniz bir tür var mı? Sanırım Arabesk. Çok fazla ağdalı ve net olmayan müzikler beni hep yorar.● Assolist'in ardından yeni projeler neler? Sizden nasıl bir repertuvar dinleyeceğiz?Assolist zamanı ve modası olmayan klasik bir albüm, o yüzden senelerce dinleneceğini düşünüyorum. Bundan sonraki projem yine aynı türde tabi ki ama farkı bir sunuş ile.

Burcu ILGIN