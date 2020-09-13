Deniz mahsulleri cenneti şehirler

KETCHIKAN-ALASKA

Alaska denince kocaman montları, igloları, oltaları ve donmuş gölleriyle balıkçılığı hayal etmeyen yoktur aramızda. Kutup ayılarının da bayıla bayıla yediği deniz ürünlerini deneyimlemek isterseniz, Alaska'nın Ketchikan şehri tam size göre bir seçenek olacaktır. Özellikle somon balığıyla bir hayli popülerleşen Ketchikan da hem muhteşem doğanın tadını çıkaracaksınız hem upuzun nehirlerinde tura çıkacaksınız hem de birbirinden çeşitli ve lezzetli deniz ürünlerinin tadını çıkaracaksınız. Dungeness yengecini denemeniz tavsiye ediliyor.



SEATTLE -ABD

Amerika'nın Washington eyaletinde yer alan ve Pasifik Okyanusu tarafından çevrelenen Seattle, bir okyanus şehri olarak deniz ürünleri konusunda da oldukça kaliteli ve taze seçenekler sunuyor. Özellikle yengeç, somon gibi deniz ürünlerinin fazlasıyla lezzetli olduğu şehirde isterseniz deniz ürünlerine özel konseptleriyle müthiş kalitedeki restoranlara gidebilirsiniz, isterseniz de Pike Place Market'a giderek uygun fiyatlarla kendinize dilediğiniz deniz ürününü alarak evde pişirebilirsiniz.



VALENCIA-İSPANYA

Özellikle paella konusunda İspanya'nın gözde şehirlerinden biri olan Valencia, deniz mahsullerinin taze ve kaliteli yapısıyla gezginlerin favori noktalarından biri. İspanya'ya gittiğinizde denemeden dönmemeniz gereken lezzetlerden biri olan paella, deniz ürünleriyle birleştiğinde bambaşka bir lezzet haline geliyor ve tadı damağınızda uzunca bir süre kalıyor. Menüde "Paella de Marisco" gibi bir seçenek görürseniz, deniz ürünlü olan seçeneğin o olduğunu da bilmelisiniz.



HONG KONG-ÇİN

Taze, doğal ve lezzetli deniz ürünleriyle gidenleri oldukça tatmin eden Hong Kong, deniz ürünü seven bireyler için muhteşem bir tatil destinasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Haşlama, kızartma ya da ızgara şeklinde birbirinden çeşitli şekilde sunulan deniz mahsullerinin tadına varırken yemeklerin birebir hazırlanışına da rahatça şahit olabilirsiniz.



GALWAY-İRLANDA

Orta Çağ'dan kalma yapılarıyla ünlü olduğu kadar bir ada ülkesi olması sebebiyle İrlanda deniz mahsulleri konusunda da oldukça iddialı bir profil sergiliyor. İrlanda'nın Galway kenti ise özellikle bu konuda kendisini fazlasıyla öne çıkaran bir bölge. Özellikle yıl içinde düzenlediği deniz ürünleri festivalleriyle de oldukça ilgi çeken Galway'e o tarihlerde gezi düzenlemeyi düşünürseniz, eylül ayı hem bira tadımları hem de deniz ürünleriyle tadına doyulmayacak bir seçenek haline gelecek.



İDNEY-AVUSTRALYA

UZAK diyarların gözde ülkesi, okyanusun dibinde muhteşem bir coğrafyaya sahip olan Avustralya'nın başkenti Sidney tüm bu eşsiz özelliklerin yanına bir de deniz ürünleri konusundaki başarısını da ekliyor. Oldukça kaliteli deniz ürünlerine sahip olan kentte, 500'e yakın çeşidi deneyebilirsiniz ve deniz ürünleri konusunda ufkunuzu genişletebilirsiniz.