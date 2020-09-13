Eyvah Mars yine geri gidiyor!

SAVASÇI VE MÜCADELECİ RUHA SAHİPTİRLER

ÇOK büyük bir öfkeyi ve yakıcı duyguları simgeler. Mars insanı mücadeleci ve savaşçı bir ruha sahiptir. Haksızlıklar karşısında dirençlidir. Mücadelen kaçmaz ve amaçları için savaşır. Güçlü bir Mars etkisi alan kişi, çekici ve cazibelidir. Yüksek adrenalin insanı olan bir Mars kişisini; atılımcı ruhu ile cesaret isteyen tüm işlerin başında görebilirsiniz. Mars sert bir gezegendir. Ruhun savunma ve saldırı içgüdülerini tetikte tuttuğu için; Mars insanı, çoğu kez elinde olmadan kendini bir mücadelenin veya savaşın içinde buluverir. Tanıştığınız her yeni insanın Mars'ının bulunduğu konumdan, size vereceği tepkileri anlayabilirsiniz. Özellikle su grubuyla fazla anlaşamayan Mars gezegeni; eğer, Yengeç ve Balık Burcu'nda yerini aldıysa, enerjik etkisini fazla ortaya koyamaz. Sadece su gruplarının yöneticisi olması sıfatıyla, Akrep Burcu'nda etkendir. Mars 1. ve 8. evde güçlüdür. 7. ve 2. evde zararlıdır.



MARS'IN GERİ HAREKETİNDE DOGANLAR UYUM ZORLUGU YASAR

DOĞUM anında geri giden bir Marsla doğan kişi, düşünceleriyle hareketleri arasında bir türlü istediği uyumu gösteremez. İlişkilerinde ortalama tutturmakta zorlanırlar. Özellikle bir kadının haritasında güçlü bir Mars; o kadının erkeksi davranışlar sergileyeceğini gösterir. İdol erkekler peşinde koşan bu kadınlar için, hayat birçok hayal kırıklıkları ile doludur.



YENİ BASLANGIÇLAR YAPMAK İÇİN UYGUN BİR DÖNEM DEGİL

MARS'IN geri gittiği zamanlarda; günlük yaşam içinde dikkatli olmak gerekir. Yeni başlangıçlar yapılmamalıdır. Fakat bu konuda da, her zaman çok fanatik düşünmemek gerekir. Birçok kişinin haritasında Mars geri gittiği zaman, birçok başarıyı tetiklediği görülmüştür. Özellikle; haritasında, Mars geri giderken doğan kişiler, daha ileri yıllarda Mars'ın geri gittiği dönemlerde başarılı olmaktadırlar.



HIRÇIN VE KAVGACI OLABİLİRİZ

GENEL anlamda Mars geri gittiği zaman, hırçın ve kavgacı oluruz. Satın aldığınız mekanik eşyalarda arıza çıkar. Seyahatlerde riskli sonuçlarla karşılaşabiliriz. Mars seksüel hayatı da simgelediği için, bazı cinsel rahatsızlıkların, yüksek Mars etkisi alan kişilerde görüldüğü saptanmıştır. Mars insanlarının asit salgılarının da çok yüksek olması nedeniyle, kimyasal dengelerini koruyucu besinlerle desteklemeleri gerekmektedir.



BOSANMALAR ARTIYOR

9 Eylül - 14 Kasım Mars'ın geri hareketi, aile ve yuva ile ilgili sorunların ortaya çıkacağını gösteriyor. Birçok aile ilişkilerinde çatlaklar oluşabilir. Bu dönemde; boşanmaların ve aile mahkemelerinin, emlak anlaşmazlıklarının gündeme geleceğini düşünerek, bu günleri sağlıklı bir şekilde atlatmak için, enerjimizi geriye çekmeliyiz. Ayrıca uzun süredir, bir türlü boşanamıyorsanız, bu dönem boşanma davanız sonuçlanacaktır.



MARS RETROSU BURÇLARI NASIL ETKILEYECEK?

KOÇ: Yerinde duramayan bir kişilik ve acelecilik söz konusu. Ani kararlar zarar verebilir. Kendini ifade etmekte zorlanabilirler.

● BOĞA: Enerjileri eksilebilir. Kendilerini yetersizlik duyguları ile besledikleri için gereksiz bir korku içine girebilirler.

Takıntıları ortaya çıkabilir.

● İKİZLER: Değişime açık bir davranış içine girebilirler. Uzun süredir beklediği işlerden olumlu sonuçlar alabilirler.

Dikkat dağınıklığı yaşayabilirler.

● YENGEÇ: Meslek hayatları ile ilgili sorgulamalar söz konusu olabilir.

Bekledikleri başarıyı geçte olsa yakalayacaklardır.

● ASLAN: Düşünceleriyle ilgili sorgulamalar içinde olabilirler. Yabancı ülkeler ve eğitimleriyle gecikmiş olaylar kendiliğinden düzelebilir.

BAŞAK: Maddi konularla ilgili beklenmedik masraflar çıkabilir. Miras ve hukuksal konular sonuçlanabilir.

● TERAZİ: İlişkilerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Acele verilen kararlar olumsuz sonuç verebilir.

● AKREP: Günlük hayatlarında huzursuz ve mutsuz olabilirler. Enerji düşüklüğü olabilir.

● YAY: Aşk ve sosyal hayatlarında enerji düşüklüğü görülebilir. Çevresine agresif davranabilirler. Çocuklarının sorunlarıyla uğraşabilirler

● OĞLAK: Aile içinde yaşanan bireysel kavgalara neden olabilecek huzursuzluklar yaratabilirler. Geçmişi sorgulayabilirler

● KOVA: Kısa yollarla ilgili iletişim sorunları çıkabilir. Yakın bağı olduğu kişilere soğuk davranabilirler. Agresif olabilirler

● BALIK: Maddi konularla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Çok çalışıp az kazanabilirler. Gereksiz harcamalar yüzünden zora düşebilirler.

FİLİZ ÖZKOL