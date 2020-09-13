Güzelliklere ayna tutuyor

Ebru Aksu, 25 yaşındaki İstanbullu bir girişimci. Maison Avf markasıyla tasarladığı rafyadan aynaları büyük ilgi gören bir girişimci. Onu girişimci yapan ise korona süreci olmuş. Karantina döneminde internet üzerindeki 'kendin yap' projeleriyle meşgul olurken rafya (palmiye püskülü) ile ayna yapmayı öğrenen Aksu, tasarımıyla kısa sürede internet üzerinden çok sayıda beğeni almış.



TASARIMA BÜYÜK İLGİ

Tasarımı Türkiye'nin ülkenin dört bir yanında ilgi görünce siparişlere yetişmekte zorlanan Ebru Aksu girişimci bir kadın olma yolunda ilerlemeye başlamış. Bu işten para kazanmak isteyen ihtiyaç sahibi 20 kadını bir araya getirmiş ve onlara rafya örme tekniği eğitimleri vermiş. Şimdi atölyesinde 20 kadın istihdam eden Aksu'nun rafyaları da İzmir'den gidiyor. İzmir rafyalarını daha temiz oldukları için tercih ettiklerini söyleyen Aksu, kişiye özel tasarımlarıyla fark yaratıyor. Aksu'nun tasarımları Bodrum'daki mekanlar başta olmak üzere pek çok tatil merkezini de süslüyor.





SOSYAL DESTEK

Yaptığı işle sosyal projelerde de yer alan Aksu, internetteki bir uygulama üzerinden 1 günde sattığı ürünlerin gelirini SMA hastaları yararına bağışlamış. Benzeri sosyal projelerde yer almaya devam edeceğini söyleyen Aksu, "Sosyal projeler bizi mutlu ediyor ve ayakta tutuyor" dedi.



Hacer ÖNOĞLU ÜLGER