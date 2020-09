Yaz kilolarından hızlıca arının

YEŞİL ÇAY VE MAYDANOZ EN İYİ ÖDEM ATICI

Vücudun su tutması olarak bilinen ödem, yarattığı şişkinlikle olduğundan daha kilolu görünmemize sebep olur. Öncelikle fazla ödeminiz varsa tuz alımını kısıtlamanız gerekir. Çünkü sodyum seviyesinin yüksek ya da az olması da vücutta ödeme yol açabilir. Vücuttaki ödemi atmak için yine bol su tüketimine ve egzersiz yapmaya dikkat edin. Diyette bitki çayları, rahatlama ve tok tutucu etkisi ile kullanılır. Ödem atmak için kaynağını bilmediğiniz farklı çay karışımlarını kullanmayın. Bu, karaciğerinize zarar verebilir. Bitki çaylarınıza tarçın ya da karanfil de ekleyebilirsiniz. Örneğin; soğuk ya da sıcak olarak yeşilçay, tarçın, karabiber karışımı ödem atmak için güzel bir alternatifi olabilir. Yeşillikler de en iyi ödem atıcılardır. Maydanoz bu konuda başı çeker. Çiğ maydanoz yiyebilir ya da kaynatıp suyunu içebilirsiniz.



GÖBEK ERİTMEK İÇİN DİYET YETMEZ

DİYETE başlanan ilk haftalarda, sadece diyet yaparak vücut yağ kitlesinin azalmasını sağlanabilir. Ancak zayıflamaya devam etmek, sıkılaşmak, kas kaybetmemek, metabolizmayı hızlandırmak ve sağlıklı yaşamak için spor şarttır. Haftada 3 gün yapacağınız 45 dakikalık yürüyüşler bile güzel bir diyetle sizi hedefinize daha hızlı yaklaşmanızı sağlar. Özellikle simit-göbek bölgesi için sadece diyet yeterli olmaz, mutlaka spor yapılmalıdır





2 FİNCAN TÜRK KAHVESİ SELÜLİTLE SAVAŞIR

YAZ döneminde kadınlar için en önemli problemlerden biri de selülitler. Selülitlerle savaşmak için bol yürüyüş yapmak ve ip atlama gibi egzersizler etkili olabilir. Bol su tüketimi selülitleri yok etmede önemlidir. İsterseniz suyunuzun içine limon da sıkabilirsiniz. Günde 2 fincan Türk kahvesi de selülitle savaşta destek olur.



B 12 EKSİKLİĞİ KİLO VERMEYİ ENGELLER

DİYET yaparken takıldığınız bir kilo varsa artık spor ya da detoks ile destekleme zamanı gelmiş demektir. Ancak her ne yapılırsa yapılsın; kilo verme ilerlemiyorsa bu, hormonel bir problemi işaret edebilir. Bu durumda doktora danışmak gerekir. B 12 eksikliği de kilo verememeye sebep olan bir nedendir.



LİF İÇİN YULAF VE KETEN TOHUMU

KİMİ zaman bazı diyetlerde bağırsak problemleri yaşanabilir. Eğer kabızlık sorunu yaşanıyorsa; yulaf, keten tohumu, zeytinyağı ya da çörekotu yağı tüketilebilir. Diyet yaparken bağırsak sistemini bozmamak için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar; yeterli su tüketmek, spor yapmak ve lifli gıda tüketmektir. Probiyotik alımı da bağırsak problemlerinin önüne geçmeye yardımcı olur.



YAĞ YAKMAK İÇİN FASULYE VE YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

HER diyette mutlaka omega 3 olmalı. Omega 3 için en önemli kaynak balık ve cevizdir. Eğer balık tüketemiyorsanız mutlaka omega 3 takviyesi alın. Ağır spor yapanlar kişiler mutlaka multivitamin kullanmalıdır. Yaz diyetinde herkes mutlaka probiyotik tüketmeli. Kilo verme sürecinde en önemli vitaminlerden biri de C vitaminidir. Kilo kaybına yardımcı olur. Kivi, kırmızı biber, maydanoz, limon, lahana gibi birçok sebze ve meyveler C vitamini deposudur. Yağ yakımına yardımcı olması açısından da demir kaynağı olan; fasulye, yağsız et ve yeşil yapraklı sebzeleri de tüketmek gerekir.