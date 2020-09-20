Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

Bruksizm nedir?

Diş gıcırdatma veya diş sıkma eyleminin tıbbi adıdır. Kişi uyanıkken de yapabilir ama sıklıkla uyurken bilinçsiz olarak da dişlerini sıkar ve ciddi ağrılı diş problemlerine sebebiyet veren bir durumdur. Kronik çene ağrısı, baş ağrısı yapar ve hatta migreni tetikleyebildiği düşünülmektedir.



Diş sıkma/ gıcırdatma tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmeyen kronik diş sıkma, dişlerin dış tabakasını eritir, gerçek dişlerde-implantlarda yahut protezlerde çatlamalar, kırılmalar görülebilir. Yemek yerken aşırı hassasiyete sebep olur, ancak özellikle gece uyurken diş sıkma eylemi, kronik çene eklem rahatsızlıklarını beraberinde getirir.



Tedavinde geleneksel yöntemler nelerdir?

Gece plağı-ısırma splintleri gibi ortodontik cihazlar, diş sıkma/gıcırdatma hareketini bloke eder ama hastalar genellikle kullanamıyorlar çünkü kullanımı konforlu değil. Bu tür tedavi alan hastaların kas gevşetici ve antienflamatuar ilaçlarla da desteklenmesi gerekiyor.



Masseter botoksu (diş botoksu) nedir?

En kuvvetli çiğneme kasımız olan masseter kasının bir kısmını botoks ile gevşetmek ve zayıflatmak, diş sıkma/gıcırdatma şikayeti olan hastalarda oldukça etkili rahatlama sağlayan yeni bir tedavi yöntemidir. Kuvvetli olan masseter kası istenilen ölçüde zayıflatılır, rahatlatılır, bu da gıcırdatma ve sıkma nedeni ile ortaya çıkan diş problemlerini frenler, hatta durdurur.



Masseter botoksunun kozmetik (estetik) amaçlı kullanımı nasıldır?

Mükerrer diş botoksu yapılan hastalarda kasın kullanımının güçsüzleştirilmesi ile kas hacminin küçüldüğü ve çene köşesinin inceldiği gözlenmiş ve bunun üzerine bu etkiden faydalanmak amaçlanır olmuştur. Çiğneme kas hacmi aşırı olan hastalarda çene köşeleri belirgin olup kare yüze sebep olmaktadır. Özellikle V şeklinde ince uzun yüz hedefleyen kadınlar sıklıkla mükerrer masseter botoksu talep eder hale gelmişlerdir.