Koltuk tarzınızı biliyor musunuz?

Chaise lounge koltuk

"Şezlong koltuk" olarak da anılan chaise lounge, bu ismi şezlonga benzeyen tasarımından alıyor. Tek parçadan oluşan bu tekli koltuk, bazı tasarımlarda puf ile tamamlanabiliyor. Her dekorasyon tarzında tercih edilebiliyor.

English rolled arm koltuk

İlk bakışta Lawson tarzı koltuklara çok benziyor. İki koltuk çeşidini ayıran en önemli fark ise English rolled arm'ın kollarının minderlerden çok az daha yüksek olması. Ayrıca bu koltuk modeli, her dekorasyon stiline uyum sağlayabiliyor.



Lawson koltuk

Sırt bölümü hafif bir şekilde arkaya eğilimli olan, bazen dışa kıvrık bazen dik ve gövdeden kısa kollara sahip olan koltukların en bilinen diğer özelliği zemine yakın iskeleti... Ayrıca sırt kısmındaki minderlerin koltuk iskeletinden ayrı olması, minder kılıflarının kolaylıkla yıkanmasına imkân veriyor. Lawson tarzı koltuklar modern ev dekorasyonu stili ile uyum yakalayabilir.



Chesterfi eld koltuk

Sırt bölümü ve bazen de oturma bölümü düğmeli bir tasarıma sahip olan koltuk takımlarının sırt kısmında genellikle harici minderler bulunmuyor. Dışa doğru kıvrımlı kolları ve ahşap ayaklar ise Chesterfield koltukların en belirgin özelliklerinden. Yaşam alanlarınızda klasik stili benimsiyorsanız Chester koltukları tercih edebilirsiniz.



Tuxedo koltuk

Oldukça keskin hatlı bir tasarıma sahip olan koltukların sırt bölümleri düz, mindersiz ya da minderli ve düğmeli oluyor. Tuxedo koltuklar modern oturma odalarının yanı sıra iş yerlerinde de çok şık durabilir.



Futon koltuk

Geleneksel Japon yataklarından esinlenerek tasarlanan futon koltukta genelde minder bulunmazken bazı modellerde kol da bulunmuyor. Modern, özellikle minimalist stil için en uygun olan alternatiflerden.



Knole koltuk

Tahta benzeyen bir tasarıma sahip olan knole koltukların sırt kısmı minderli ya da mindersiz olabiliyor. Sırt ve kol bölümü aynı olan bu koltuğun en belirgin özelliklerinden biri ise kol ve gövdenin çoğunlukla birleşik olmaması. Klasik stil ile mükemmel uyum yakalayabiliyor