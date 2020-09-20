Kuru dallardan sanat

Denizli'nin Buldan ilçesinde, makrome sanatıyla uğraşan Emir Demirci Dalak, doğada bulunan kuru dalları ve kozalakları toplayarak onlardan dekoratif eşyalar üretiyor. Boş vakitlerinde bu işle uğraştığını belirten Dalak, "Her Buldanlı kadın gibi üretmeyi ve aile bütçesine katkı yapmayı seviyorum" dedi.

EVLERE BOHEM TARZ

Pamuk ipliklerini bükerek makrome ipini hazırladığını belirten Dalak, "Makrome sanatını lise çağlarında öğrenmiştim. Pandemi döneminde boş vakitlerimde yeniden yapmaya başladım. Doğadan topladığım kuru dalları ve kozalakları, Buldanlı kadınlarımızdan öğrendiğim, Buldan'a has olan ponpon, koza, saçak ve değişik örme modelleri hazırlayarak, süs eşyası ve hediyelik eşyalar yapıyorum" ifadelerini kullandı. Dalak, tasarımlarıyla evlere bohem ve mistik bir hava katıyor.

SEBAHATTİN ALP