Zilan Duru: ‘Dizi suya yazı yazmak gibi’

Diyarbakır'da doğup İzmir'de büyüyen oyuncu Zilan Duru, aynı zamanda tacını Azra Akın'ın elinden giyen tescilli bir güzel. Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monca Belluci'ye benzerliği ile konuşulan Duru, birçok dizide ve bir sinema filminde rol aldı. Özel hayatı ve işiyle ilgili soruları içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu ile küçük bir söyleşi gerçekleştirdik...

● Dünyanın en çekici kadını olarak tanımlanan Monica Belluci'yle benzerliğin konuşuluyor. Dünya magazininde de yer aldı. Benzeltilmekten memnun musun?

En çok da karşılıklı olarak birbirimizin resimlerini beğeniyor olma durumu, çok mutlu olmamı sağladı. Dünya çapında güzelliği ve başarısı kabul görmüş bir kadına benzetilmek ve bu benzerliğin onun tarafından da onaylanması benim için harika.



ELİNİ TUTACAĞIM BİRİ YOK

● Zilan Duru hangi dizileri izliyor?

En son 'Anne with an E 'dizisini izledim. Romandan uyarlanmış, gerçek bir hikaye olması beni etkiledi. Onun dışında İran sinemasını çok seviyorum ve bağımsız filmlerin hepsini izlemeye çalışıyorum.



● Aşk hayatın nasıl? Hayatında var olacak kişi nasıl biri olmalı? Seni nasıl biri etkileyebilir?

Şu an bu konuyla ilgili sadece "hayırlısı" demek doğru olur. Elinden tutup çıkacak kadar güvendiğim biri olduğunda mutlaka sizle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz.



● Dizi mi sinema filmi mi?

Diziler kendi içlerinde güzellik barındırsalar da sinema filmi çekmenin tadını bir kere almış bir insanın dizi diyeceğini sanmam. Zira dizi suya yazı yazmak gibi tüketime dayalı, bıraktığın anda kalıcılığını korumayan bir sektör ürünü. Ama sinema hem izleyene hem çekene kattıkları ve kalıcılığıyla daha tercih edilebilir. Keşke zorunluluklar olmasa ve sektör buna müsait olsa da eski zamanlardaki gibi yılda bir iki sinema filmi yaparak sürdürsek hayatımızı.



● Kadına şiddet fazlasıyla arttı ne düşünüyorsun bu konuda?

Bir tek kadın konusunda değil insanın yaşama uyguladığı bir çirkinliktir. Doğaya, hayvana ve neticesinde de insana yöneltmektedir dizginleyemediği öfkesini. İnsanlar, hayatlarının 3'te 1'ini uyuyarak geçirirler, diğer 3'te 1'ini boşa harcarlar ve orada şekillendirirler. Maalesef yaşamaya kalan son dilim de şiddet ve benzeri anlamsız hiç de hoş olmayan eylemlerle karşımıza çıkar. Kadın da yaşamı şekillendiren öğeler içinde en güçsüz halkayı temsil ettiği için maalesef şiddetten en çok etkilenen ve mağdur olan durumda. Çoğu kadın ve hatta ben de dahil bundan nasiplendik.



DÜZENLİ OLARAK DETOKS YAPIYORUM

Güzelliğin sadece dıştan yapılan uygulamalara dayalı olduğunu düşünmüyorum. Koronadan önce düzenli gittiğim bir spor salonu vardı. Şu an o konuda biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Bu sıralar meditasyona yöneldim. Düzenli kollajen kullanımı ve detoks yapmaya çalışıyorum. Onun dışında her kadının yaptığı rutinlerden oluşuyor.



Burç? Yengeç, yükselen balık

Tatil yeri? Çeşme

Favori filmi? Barfi, Gia

Parfümü? 12 senedir vazgeçmediğim Chanel Coco Mademoiselle

Peki müzik? Jazz, rock ve enstrümantal dinliyorum. Bazen new age.

MELİH DEMİRTAŞ