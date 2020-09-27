Afroisias’ı Karacasu’ya taşıyacak

Dünyaca ünlü Azerbaycan asıllı Rus ressam Eldar Zeynalov, Aydın'ın Karacasu ilçesinde duvarları Afrodisias ve heykellerin çizimleri ile donatacak. Avrupa'nın birçok ülkesinde çizdiği resimleri sanatseverlerin beğenisine sunan ressam Eldar Zeynalov, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın daveti üzerine Aydın'a geldi. Ressam Zeynalov, Karacasu'da başta Belediye binası olmak üzere birçok alanda çalışarak Afrodisias'ı Karacasu ilçe merkezine taşımaya hazırlanıyor.

TARİH KOKAN İLÇE

Haydar Aliyev'in eski korumalarından Zeynalov, Afrodisias'tan çok etkilendiğini ve adeta aşık olduğunu söyleyerek, "Karacasu'nun her yeri tarih koksun. Afrodisias müzeye hapsolmasın ve insanların beynine kazınsın. Herkes, tarihi Karacasu'da yaşayarak okusun. Karacasu'nun her yerinde tarih yaşatılacak. Karacasu daha çok tanınacak ve daha çok turistin ziyaret ettiği bir cazibe merkezi olacak" dedi. Avrupa'nın birçok ülkesinde çalışmalar gerçekleştiren ve Antalya'nın Alanya ilçesinde çizimleri ile sergi açan Ressam Zeynalov'u Karacasu'da ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçelerinin yapılacak sanatsal faaliyetler ile yepyeni bir kimlik kazanacağını ifade etti.

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