Bekar gelip evli ayrıldılar

İtalya'da yaşayan Ettore Negrini ve Kazakistanlı Olga Ugrovatova, sosyal medyada tanışarak bir süre sonra sevgili oldular. Dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan çift, buluştukları ilk yerde evlenme kararı aldı. Yunanistan'da nikah kıymayı planlayan çift, pandemi dolayısıyla Kazakistanlı Olga Ugrovatova'ya vize çıkmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Mürüvvetlerine erebilmek için bir çare düşünen çift, toplam 7500 kilometrelik aşk yolculuğuna çıkmaya karar verdi. Vize engeli, Olga Ugrovatova'nın Kazakistan'dan, Ettore Negrini'nin de İtalya'dan Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ne gelmesiyle aşıldı. Birbirlerine kavuşmanın eşsiz mutluluğunu yaşayan çift, ilçe merkezinde sade bir nikahla yeni tanıştıkları arkadaşlarının şahitliğinde yaşamlarını birleştiren imzaları attılar.



DENİZ VE HANDE İLE TANIŞTILAR

Türkiye'nin kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade eden Olga Ugrovatova, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Nikahımızı planladığımız Türkiye'yi internetten araştırırken, Muğla Milas'taki Güllük'te yaşayan Deniz ve Hande çifti ile tanıştık ve onların bize yardımcı olabileceklerini söylemeleri üzerine Milas'ta evlenmeye karar verdik. Sosyal medyadan tanıştığımız Deniz ve Hande bizi belediye ile iletişime geçirdi. Nikah işlemlerimiz için öncülük ettiler. Türkiye'ye geldiğimizde dostlarımız bizi daha önce hiç görmediğiniz şekilde misafir ettiler. Deniz ve Hande nikah şahidimiz olarak mutluluğumuza ortak oldular. Türkiye'de, Milas'ta olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yardımsever, misafirperver Türk insanına her şey için teşekkürler"



NİKAHTA KERAMET VARDIR

Olga Ugrovatova'nın nihah şahidi olan Hande Maraş ve Ettore Negrini 'nin nikah şahidi Deniz Maraş, çiftçin mutluluğuna şahitlik ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Eşi ile "Nikahta keramet vardır" diyerek, Olga Ugrovatova ve Ettore Negrini'ye yardımcı olduklarını söyleyen Deniz Maraş, "Şahitliklerini yaptık. Türk halkının misafirperverliğini, yardımseverliğini onlara gösterebildiysek ne mutlu bize..." dedi.

VOLKAN YILDIZ