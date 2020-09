Beyazperdede salgın!

Geçmişten günümüze kadar dünya pek çok salgın hastalıkla boğuştu. Bu salgınlar ise yüz milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Tabii ki yaşanan bu salgınlar, film yapımcılarına felaket senaryolarıyla ilgili yeni fikirler verdi. Çekilen ve yayınlanan filmler ise büyük ses getirdi. Ancak şimdi hepimiz bu filmlerden birinin içinde gibiyiz...

CONTAGİON - 2011

Ülkemizde "Salgın" adıyla vizyona giren filmi yeni tip korona virüsü ile bağdaştırılıyor. Bunun nedeni ise 2011 yapımı bu filmin, tıpkı korona virüsü gibi Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılması. Kısa sürede çok fazla insanın ölümüne neden olan bu virüsün anlatıldığı filmin yönetmeni Steven Soderbergh. Filmin oyuncu kadrosu ise yıldızlar geçidi desek yanlış olmaz. Oyuncu kadrosunda; Jude Law, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard ve Kate Winslet gibi isimler yer alıyor. Contagion en iyi salgın filmleri arasında yer alıyor.



CARRİERS - 2009

Ülkemizde "Veba" olarak yayınlanan bu Amerikan filmi ise ölümcül bir salgına karşı mücadele eden 4 arkadaşın hikayesini konu alıyor. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini ise Alex Pastor ve David Pastor üstleniyor. Filmin oyuncuları arasında ise; Josh Hartnett, Chris Pine ve Lou Taylor Pucci yer alıyor.



QUARANTİNE - 2008

Ülkemizde "karantina" olarak yayınlanan bu film ise; bir televizyon muhabiri olan Angela Vidal'ın, haber için gittiği bir apartmanda yaşadığı korkunç olay konu ediliyor. Apartman kısa sürede karantina altına alınıyor. Yaşananlar ise kameraya kaydediliyor.



TWELVE MONKEYS - 1995

Bir kült haline gelen bu bilimkurgu şaheseri ise; tüm dünyayı yok edebilecek oldukça tehlikeli bir virüsün yayılmasını engellemek amacıyla zamanda yolculuk yapan bir adamın hikayesini konu alıyor. Filmin başrolleri arasında ise; Brad Pitt, Madeline Stowe ve Bruce Willis yer alıyor.



PANİC IN THE STREETS - 1950

Sinema klasiği haline gelen filmlerden biri olan "Panic in the Streets" bir veba salgınını konu ediniyor. Elia Kazan tarafından yönetilen filmde, salgını önlemeye çalışan bir sağlıkçı ve bir polisin çabası konu ediliyor.



OUTBREAK - 1995

Film, Afrika'dan ABD'ye taşınan ve yayılmaya başlayan Ebola benzeri bir salgını anlatıyor. Kısa sürede çok fazla kişinin ölümüne sebep olan bu virüs nedeniyle bir kasaba karantinaya alınıyor. Ancak yetkililer daha fazla kayıp verilmemesi adına kasabadaki kişilerin öldürülmesini istiyor. Filmde; Dustin Hoffman, Rene Russo ve Morgan Freeman gibi usta isimler yer alıyor.



WORLD WAR Z - 2013

Salgın filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden biri olan World War Z, Max Brooks'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Filmde, zombi salgını yaratan bir virüsün ardından hayatta kalmaya ve ailesini hayatta tutmaya çalışan bir adamın hikayesi konu ediliyor. Brad Pitt başrolde yer alıyor.



28 DAYS LATER - 2002

Başka bir klasik ise 28 Days Later filmi, Londra'daki bir araştırma merkezindeki denek maymunların, bir grup aktivist tarafından serbest bırakılması ile çevreye ölümcül bir virüs yayılıyor. Virüs insanlara oldukça hızlı bir şekilde etki ediyor. Salgın sırasında hastanede olan bir kişi ise 28 gün sonra dünyaya dönüyor. Ancak karşılaştığı manzara onun hayatta kalmasını zorlaştırıyor.



VİRUS - 2019

Virüs, Aashiq Abu tarafından Kerala'daki 2018 Nipah virüsü salgını çerçevesinde kurulan ve yönetilen 2019 yapımı bir film. Filmde; gerçek olaylar konu ediniyor.



BLİNDNESS - 2008

Konusu itibariyle diğer salgın filmlerinden ayrılan Blindness'ta körlük salgını üzerinde duruluyor. Hızla yayılan bu salgın ise, pek çok kişinin yaşamını değiştiriyor, ancak biri hariç. Salgın filmleri arasında farklı konusuyla öne çıkan bu filmi listenize eklemenizi tavsiye ederiz