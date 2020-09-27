Euromos’lu Zeus’un izinde

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki Euromos Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında devam ediyor. Antik kentte arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında elde edilen tarihi eserler ve parçalar, kazı evine getirilip laboratuarda temizlenerek, restore ediliyor. Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, nekropol alanında çıkarılan kiremit mezar parçaları üzerinde çalıştıklarını belirterek, parçaları birleştirilerek tümlenen mezarların yeni versiyonlar ortaya koyabildiğini anlattı.



SPONSORLUK İNŞASI TAPINAK

M.Ö. 2'nci yüzyılda dönemin hayırseverleri tarafından sponsorluk usulü ile inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nı proje dahilinde ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Kızıl; arkeolojik, bilimsel hem de kültür turizmi anlamında önemli bir başarı elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Tapınak hakkında ilginç bilgiler paylayan Kızıl, açıklamasında şunları kaydetti: "Ekonomik sıkıntılar sebebiyle tapınağın yapımında sponsorluk devreye giriyor. 7 sütunu, kaidesinden başlığına kadar zengin bir aile, diğer bölümlerini de başka aileler yaptırıyor. Ama tapınağa baktığımızda ince işçiliklerin eksik kaldığı görüyoruz. Başka antik kentlerdeki büyük yapıların hiçbir zaman bitirilemediği gibi Euromos'ta da durum böyle oluyor. Tapınağın restorasyon projesi hazırlandı. Tapınağın yüzde 80-90 oranında elamanı mevcut. Biz o elemanları ait oldukları yerlere koymak suretiyle, çok da fazla dışarıdan taş bile olsa müdahale ettirmeden tapınağı ayağa kaldırarak, Anadolu'da belki de antik dönemde en iyi Roma dönemi tapınakları arasına sokmaya çalışacağız."



YEREL BİR TANRI

2011 yılında kazı çalışmalarının başladığı Euromos Antik Kenti'nin, bölgenin Mylasa'dan sonra önemli ikinci antik kenti olduğunu söyleyen Kızıl, Euromos'un kendine özgü bir "Zeus" tanrısı figürü olduğunu anlattı. Zeus'taki farklılığın kazılarda ele geçen sikkelere de yansıdığını belirten Kızıl, "Zeus Lepsynos, sadece buraya ait bir tanrı" diye konuştu.