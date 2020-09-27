Sonbaharı evinize yansıtın

KURUMUŞ YAPRAKLAR

Parlak renkleriyle sonbahar yaprakları, evi dekore etmek için sonsuz bir kaynaktır. Büyük, minimal bir vazoyu bazı bitkilerin dallarıyla doldurmak, evinize sıcak ve doğal bir dokunuş eklemenin en kolay yoludur, ancak dalları çelenk şeklinde ya da farklı sarmal içimlerde kullanarak yaratıcı çözümler de keşfedebilirsiniz.



SICAK KARAMEL VE TARÇIN TONLARI

Ev dekoru için bu dönemdeki en trend renkler olmasına rağmen aslında tarçın, karamel, pişmiş toprak gibi renkler her türlü iç mekana daha sıcak bir dokunuş katabilir. Yalnızca minderleri ve tekstil ürünlerini değiştirerek bile harika sonuçlar elde edebilirsiniz.



YIPRANMIŞ TUGLALAR

Duvarlar ve dekor için en iyi boyutlardan biri olan tuğlalar, boş bırakılmış duvarları yeniden değerlendirmek için harika bir seçenek. Yalnızca endüstriyel tarzdaki mekanlarda güzel olmanın ötesinde, İskandinav ve minimalist iç mekanlarda da ham eklektik bir dokunuş eklemek için mükemmel alternatiflerdir.



ZEYTİN YESİLİ

Bu sonbahar-kış sezonunun diğer rengi ise zeytin yeşili. Zeytin yeşilinin, yeşiller ve sıcak tonlar arasında mükemmel bir orta zemin olduğunu düşünürsek, bu da onu sonbahar-kış yenilenmesi için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.



BİR PARÇA TEKSTİL

Evinizde duvarları süsleyen tablolardan ve posterlerden farklı bir şey denemek ister misiniz? Odak noktası olarak gördüğünüz bir noktaya, tek başına asmak için el yapımı bir tekstil sanatı satın almayı veya kendiniz yapmayı düşünebilirsiniz.



SONBAHAR RENK VE DESENLERİ MASANIZDA

Günlük beyaz tabaklarınızın bazılarını hardal renkli tabaklarla, en sevdiğiniz sunum kabını bakır kaseler ile ya da bardakları sonbahar kupaları ile değiştirerek yemek masanızda da bambaşka bir sonbahar görünüşü yaratabilirsiniz.



FENERLER

Sonbahar hissini ve rahatlığını evinde yaşamanın en kolay yollarından biri doğru aydınlatmayı kullanmaktır. Bu görünümü gerçekten bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, yürüyüş yolunu veya verandanızı cam fenerlerle kaplamak, çok az çabayla şık ve lüks hissettirebilir. Hava soğuduğunda, sıcak şömineler ve mumlardan daha iyisi yoktur.



EKOSELER VE TARTAN DESENLERİ

Ekoseler ve tartan desenleri size çok eski bir tarz olarak görünüyorsa; beyaz, siyah veya gri tonlamalı olanları kullanmayı düşünebilirsiniz.

MELİH DEMİRTAŞ