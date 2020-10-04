Besinlerin ömrünü uzatmanın pek çok yolu var

DONDURMA: Çiğ et, sebze, süt ve süt ürünleri ile meyve, hatta ekmek gibi farklı besin çeşitlerini dondurma diğer adıyla soğukta saklama yöntemini kullanarak son kullanma tarihlerini uzatabilirsiniz.



PİŞİRME: Besinlerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi, saklama süresinin artırılmasına yardımcı olan yöntemdir. Düşük sıcaklıkta yani derin dondurucuda saklanan pek çok sebze öncelikle bu aşamadan geçiyor.



KURUTMA: Uzun yıllardan beri kullanılan güneşte kurutmanın yanı sıra fırın da bu uygulama için tercih edilebilir. Domates, patlıcan, elma, üzüm, kayısı gibi pek çok meyve ve sebze kurutularak içerisindeki suyun yok olması ve bu sayede gıdaların daha uzun ömürlü olmaları sağlanıyor.



TURŞU: Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda katkısı olan turşunun da aslında bir tuzlama ve konserve ile saklama yöntemi olarak görülebileceğini belirtelim. Yararlı mikroorganizmalardan yararlanılarak gerçekleştirilen bu yönteme bazı kaynaklarda "fermente ederek saklama" denilebiliyor.



KONSERVE: En çok tercih edilen gıda saklama yöntemleri arasında yer alan konserveleme, hem pratik hem de pek çok gıdaya uygulanabilen bir uygulama. Besinin bazen çiğ, bazen de pişirme aşamasından geçtikten sonra konservelere koyulup bekletilmesiyle yapılan bu uygulama, yiyeceğin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor.

