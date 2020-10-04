Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

BACAK VE DİZ ESTETİĞİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR?

HEM kadınlar hem de erkekler, uyluk-bacak-diz bölgelerinin görüntüsünü kozmetik olarak önemserler. Uzuv kalınlıkları, lokal yağ birikimleri, çarpık görünüm, eğrilikler vs oldukça dert edilmektedir. Kadınlar genellikle düzgün kontürlü uzun diz ve bacak yapısı tercih ederken, erkekler genellikle kaslı görüntü arzularlar. Kadınlar özellikle kısa etek, erkekler ise şort giyerken etkileyici bir görüntüye sahip olmak peşindedirler.



DİZ VE BACAK ESTETİĞİNDE NELER YAPILABİLMEKTEDİR?

DİZ çevresindeki lokal yağ birikimleri, kapalı teknik liposuction yöntemleri ile oldukça etkili bir biçimde tedavi edilebilmektedirler. Özellikle dizüstü etek giymeyi seven bayanlar sıklıkla bu operasyonu tercih eder. Bunun dışında, kalın bacaklara, ince bacaklara, çarpık bacaklara, X veya O şeklindeki parantez bacaklara yönelik estetik işlemler mevcuttur. Liposuction yöntemleri ile inceltilmesi planlanan kontur hatlarına müdahale edilirken, sentetik dolgularyağ dolgusu trasnferleri veya bacak protezleri ile kontürü belirginleştirmek veya hacim artışı sağlanmak istenen bölgelere işlem yapılır.



KALIN UYLUK / KALIN BACAK ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

BACAK veya uyluk çevresi kalınlık ölçülerinin diğer vücut parçaları ile orantılı olması arzulanır. Ancak uyluk veya bacak kalınlığı şikayeti ile başvuran hastalarda cilt elastikiyetinin-deri bolluğunun değerlendirilmesi, kas veya kemik kütlesi oranının ölçümü önemlidir. Yapısal olarak kütleli kas-kemik sahibi olmayan hastalarda, liposuction yöntemleri ile uzuv çevresi inceltilir, kontürü istenilen hale getirilir. Deri bolluğu olan hastalarda ise ek germe işlemlerine ihtiyaç duyulabilir.



İNCE (ÇÖP) BACAKLAR İÇİN NE YAPILABİLİR?

SENTETİK dolgular veya hastanın kendi yağ dokusu dolguları ile yahut kişiye özel baldır protezleri ile hacim artırılabilir. Arzu edilen kalınlık elde edilir.