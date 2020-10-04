Doğadan gelen güzellik

DOĞAL yağları hem cildinize hem de saçınıza kullanmanız mümkün. Saçınıza uygulamak için bir miktar doğal yağı hem saçınıza hem de saç diplerinize güzelce yedirin. Ardından 3-6 saat kadar bekletin ve ılık suyla durulayın. Cildinize uygulamak içinse cildinizi temizleyin, tonik uyguladıktan sonra bir miktar doğal yağı nazikçe sürün. Parmak uçlarınızı kullanarak masaj yapmayı unutmayın. Dilerseniz yüz masaj aleti kullanabilir, doğal yağların etkisini arttırabilirsiniz.



NEMLENDİRİCİ BADEM YAĞI

BOL miktarda A ve K vitamini içeren bu yağ, cildi nemlendiriyor ve çatlak oluşumunun önüne geçiyor. Ek olarak kaşların ve kirpiklerin de gürleşmesine yardımcı oluyor.



OLGUN CİLTLERE PAÇULİ YAĞI

HER cilt tipinin güvenle kullanabileceği paçuli yağı, özellikle olgun ciltler için öneriliyor. Yaşlanma karşıtı bakımların vazgeçilmezi olan paçuli yağı, akne oluşumuyla da mücadele ediyor. Leke oluşumunu engelleyen bu mucizevi yağ; egzama, dermatit ve yangı tedavisinde de kullanılıyor.



GÖZENEK AÇICI ÇAY AĞACI YAĞI

ANTİBAKTERİYEL özelliği sayesinde akne ve sivilce gibi cilt problemleriyle mücadele eden bu yağ, aynı zamanda cildi yatıştırıyor. Gözeneklerdeki kiri ve yağı temizleyen çay ağacı yağı, özellikle akneli ciltler için öneriliyor.



YORGUNLUĞU ALAN LAVANTA YAĞI

YORGUNLUĞU alan ve cildi tazeleyen bu yağ, uyku problemlerine de birebir. Banyo suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla lavanta yağı sayesinde cildinizi tazeleyebilir, günün yorgunluğunu atabilirsiniz.



LEKE TEDAVİSİNE KANTARON YAĞI

BİRÇOK cilt problemine çözüm olarak sunulan kantaron yağı; akne, sivilce, yara ve lekelerin tedavisinde kullanılıyor. Özellikle iz bırakacağını düşündüğünüz yaralara düzenli olarak kantaron yağı uygulayabilir, iz kalmasını engelleyebilirsiniz.



YENİLEYİCİ KUŞBURNU ÇEKİRDEĞİ YAĞI

İÇERDİĞİ A vitamini sayesinde yaşlanmayı önleyen ve cildin yenilenmesine yardımcı olan kuşburnu çekirdeği yağı, son zamanların en merak edilen doğal yağlarından biri. Daha sıkı, elastik, pürüzsüz ve canlı bir cilt vaadeden bu yağ, mutlaka denemeniz gerekenlerden.



SAÇ BAKIMININ USTASI ARGAN YAĞI

KONU saç bakımı olduğunda hepimizin yakından tanıdığı argan yağı, cilt bakımında da karşımıza çıkıyor. Masaj yaparak cildinize uygulayabileceğiniz bu yağ, ciltteki yorgunluğu alıyor ve cildin rahatlamasına yardımcı oluyor.