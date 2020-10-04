Eviniz ‘toz ol’masın!

SİZ de evinizde güzel bir temizlik yaptıktan kısa süre sonra sanki hiç toz almamışsınız gibi pek çok yerde toz görmekten sıkılanlardan mısınız?

Çok haklısınız! Bu öneriler sayesinde evdeki tozu azaltmanın yollarını keşfedeceksiniz!

● HEPA filtreli elektrik süpürgeleri, diğer alternatiflere göre tozu hapsetme konusunda daha başarılılar.

Mümkünse HEPA filtre özellikli elektrikli süpürgeyi tercih etmelisiniz.

● Toz bezi olarak kullandığınız eski giysiler, yüzeyden tozları temizliyor gibi görünse de aslında tozları farklı alanlara taşıyabilir.

Yüzeydeki tozlara karşı en etkili yöntem ise mikrofiber bezlerle temizlik yapmak.

● Evi düzenli olarak süpürmek önemli, fakat süpürgenin yakalayamadığı tozları hapsetmek için zeminleri silmek de olmazsa olmaz.

● Toz alma işlemini yukarıdan aşağıya olacak şekilde yapmak (örneğin öncelikle gardırop üzerini, sonra konsol üzerini temizlemek) tozların yer değiştirmesini yüksek oranda önleyebilir. Duvarları da en az ayda bir silmelisiniz.

● Nevresimleri haftada en az bir kez değiştirip koltukları ve halıları belli aralıklarla silmek de evinizde yoğun toz oluşumunu engeller.

● Klimaların filtrelerinde biriken tozları en az 2 haftada bir düzenli olarak temizlemeli ve evdeki tozların hareket kapasitesini azaltmalısınız.

● Menfezler ve panjurların tozunu düzenli olarak almalısınız.

● Dışarıdan gelen tozu minimuma indirmek için sinekliklerden yardım alabilirsiniz.

● Kapı önüne bir paspas koyup ayakkabılarınızın tabanını temizleyebilir ve ayakkabınızı dışarıda çıkarıp ardından ayakkabılığa koyabilirsiniz.

● Tozlardan kurtulmak için az eşyalı bir dekorasyon tercih etmelisiniz.